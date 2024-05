Annyit érdemes tudni róla, hogy a főszerepben George Clooney, Vera Farmiga és Anna Kendrick látható és a produkciót hat Oscar-díjra, hat Golden Globe-díjra és hat BAFTA-díjra jelölték, továbbá három Screen Actors Guild-díjra. A film egy-egy díjat nyert a legjobb adaptált forgatókönyvéért. Mindemellett az MTV Movie Awardson Anna Kendrick elnyerte a Legjobb feltörekvő színész kategória díját.

A vetítés előtt a szokásoknak megfelelően Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető mesélt a könyvről és a filmről egyaránt. Olyanokat például, mint hogy fájdalmasan vicces, cinikus hangvételű a könyv és a film is, amely tulajdonképpen az elmagányosodás fájdalmát dolgozza fel a történet. Az üresség, a kilátástalanság tökéletes ábrázolása mutatkozik meg benne. Ez az alkotás a nagy gazdasági válság első feldolgozása. A kritikusok megfogalmazása szerint nagyon nehéz eldönteni, hogy egy okos komédiát, vagy egy vicces drámát látunk. A film a szereplőknek, a nagyszerű játéknak köszönhetően egy pörgő cselekményű másfél, két órát kínál, addig a könyv egyáltalán nem cselekményközpontú, sokkal inkább elgondolkodtató, és filozofikus gondolatokat kap az olvasó. Egy hosszú elmélkedés a világról és az emberekről, akikkel kapcsolatban vagyunk. A könyvből egy idézetet kiemelt:

A magunk alkotta szabályok tesznek bennünket azzá, akik vagyunk. Ezekről nem szabad vitába bocsátkozni, mert bizonyos értelemben képtelenség megvédeni az álláspontunkat. Bocsánatot kérni a személyes tulajdonságainkért egyet jelent önmagunk feladásával.

Néhány érdekességet is elsorolt a filmmel kapcsolatban. Például a filmben a George Clooney által megformált szereplő, Ryan foglalkozása munkaerő-leépítési szakértő, abból él, hogy mások helyett elvégzi a piszkos munkát, embereket kell kirúgnia. Azonban a filmben felbukkanó emberek, akiket kirúg, azok nem színészek, hanem valóban elbocsájtott emberek. Őket egy dokumentumfilm-hirdetéssel szedték össze, a színészekkel nem is találkoztak. Vagy például azon a fotón, amit Bob mutat a főszereplőnek, azon a színész igazi gyermekei szerepelnek. Ugyancsak valódiak az esküvői jelenet szereplői, ugyanis egy valós esküvőn vették fel, így a fotósok, videósok is valóban dolgoztak az esküvőn. Sőt, még az is valóság, hogy a főszereplő a filmben munkájából adódóan szinte egész életét a repülőtereken, a gépeken vagy szállodákban tölti. Nem csoda, hogy agglegény, nem akar megállapodni, de semmilyen valódi emberi kapcsolatot sem tud felmutatni. Minden, amire szüksége van, elfér a bőröndjében. A filmben a színész éppen annyi féle ruhát visel, amit valóban belefér egy bőröndbe. A vége főcím dala is egy olyan dal, amit egy elbocsátott dolgozó írt, és küldött el a rendezőnek.

Érdekes adalék, hogy ha nem George Clooneyt választják ki a szerepre, akkor Steve Martin lett volna az esélyes befutó. Anna Kendrick pedig ezzel a filmmel párhuzamosan forgatta az Alkonyat filmeket is, egyik forgatásról ment a másikra.

A film végén ezúttal egy közel egyórás elemző beszélgetés alakult ki a nézők között, ez a filmalkotás talán nem volt annyira sokkoló hatású, mint a korábbiak, ugyanis szokásosan megszólalni sem tudnak a vetítés után. Itt, talán a film témája miatt egy tartalmas beszélgetés formálódott a témával kapcsolatban.