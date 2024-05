Azt gondolom, hogy ők nem egyszerűen a tanítványaink, hanem az életünk, a mindennapjaink része. Amikor otthon a házimunka közben hallunk egy megfelelő zenét, akkor is egyből ők jutnak az eszünkbe, hogy milyen jó lesz az nekik valamelyik darabban. Ugyanúgy rájuk gondolunk, hogy hová vigyük őket táborozni, vagy versenyezni?! Azokra a még szerényen és bátortalanul a hátsó sorban álló kisgyermekre is gondolunk, aki ma még nagyon óvatosan próbálgatja a szárnyait, hogy miként segítsük őt a sikerei irányába?

Közönség

Fotó: Balogh Tamás

A család

- Nagyon fontosak a számunkra, mert ők a bölcső, ahonnét érkezik a gyermek, ahogy a morál és a háttér is. Amikor az ő szándékuk és igényeik találkoznak a művészeti oktatás által adható értékkel, akkor megtudjuk fogni egymás kezét és együtt nevelhetjük a csemetét!

Az előszállási gyermekek is ragyogóan helytálltak

Róluk és a közös sikereikről Serák Gabriella az Előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola vezetője mesélt nekünk.

Amikor a parkban megkérdeztem tőlük, hogy ők hová tartoznak, kihúzták magukat és hatalmas, boldog visítással adták a tudtomra, hogy ők előszállásiak!

- Ennek nagyon örülök, mert mi valamennyien nagyon büszkék vagyunk erre. A tanári karból szinte minden ebben az iskolában kezdtük a tanulmányainkat. Nagyon jó a közösségünk és a gyermekekkel is nagyon közvetlen a kapcsolatunk.

A kellemes izgalmat láttam rajtuk, hogy „majd most megmutatjuk!”

- Igen, van bennük egy önfeledt öröm és egy pici izgalom, ami kell a sikerhez, ami olyan, mint a vizsgadrukk. Nagyon sokszor bebizonyították, hogy ha elindul a zene, akkor merre kell lépni, hogyan kell mozogni és mivel közben mi is látjuk az arcukon a mosolyt, mi is elvarázsolódunk tőlük.

Társastánc

Fotó: Balogh Tamás

Azt képzelem, hogy nem csak a táncra, hanem egy pozitív életfelfogásra is tanítottátok őket.

-Azért örülök annak, hogy a Tehetség Művészeti Iskola a mi diákjainkat is felölelte. Mindenkit, akinek egy kicsit is vonzó, hogy a zenére együtt mozduljanak meg, mert azzal is egy közösséget építenek. Az ő pedagógiai programjukban, a filozófiájukban ez kiemelkedő szerepet kap. Így aztán sokan részt vesznek a nyári táborukban is, ahová a moderntáncosok s a hiphoposok is mennek. Vannak olyan gyermekeink is, akik ma érkeztek Zánkáról. Reggel még a táborban voltak, de igyekeztek, hogy a késődélutáni fellépésen már itt legyenek.