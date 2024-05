Ma is élő hagyomány a vidéki településeken, hogy május 1. reggelére színes szalagokkal feldíszített sudár faágak ékesítik a lányos házak bejáratát. De nem csak a házaknál, hanem például Mezőfalva Piac terének közepén is magasodik egy májfa. Ez utóbbit közösen állították a falubeliek. Azaz a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében vehettünk részt az újjáélesztett hagyományőrző rendezvényen. Szerdán délután 14 órára várták az embereket a mezőfalvi Tájház udvarára, ahol mindenki szalagot köthetett a kivágott fára. Ezután zenés, táncos felvonulással vitték a Piac térig, a felállítás helyszínére. Markos legények gyürkőztek neki a munkálatoknak, és alaposan beékelték a tövét, nehogy kidőljön a hónap utolsó szombatjáig, amikor is kitáncolják, kidöntik majd. A programban a gyerekekre is gondoltak, hiszen nem maradhatott el a kézműves foglalkozás sem. A Köves/s/ csapata gondoskodott a kicsik szórakoztatásáról. Az este hatig tartó majálison a Szabó Duó zenekar húzta a talp alá valót.

Fotó: Horváth László