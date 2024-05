A Móriczban rejlő titok felfedésére és a kreatív potenciál kiemelésére alapozott programsorozat első nagyszabású állomása a pénteki jubileumi tárlat lesz, amit az egykor az iskolában nebulóskodó móriczosok műveiből válogattak.

A Móricz 70 tárlat megnyitóját május 10-én 18 órakor tartják a Kortárs Művészeti Intézetben. A kiállító művészek névsora meglehetősen fajsúlyos: Beke Kitti, Birkás István, Cirkos Veronika, Csiki Emese, Endrődy Orsolya, Éri Jenő, Feltóti Péter, Gombos István, Jobbágy Bernadett, Kara György, Kubovics Előd, Lakner Zsuzsa, Lipics Vilmos, Miklós Károly, Mudra László, Rácz Attila Cicero, Rohonczi István, dr. Somorácz Áron, Szundi Gábor, Várnai Ágnes és Várnai Gyula.

A megnyitó ceremónia közönségét köszönti majd a rendezvény fővédnöke, a térség országgyűlési képviselője, dr. Mészáros Lajos is, többek között egykori móriczos diákként is. Ünnepi köszöntőt mond Dunaújváros polgármestere, Pintér Tamás. De megszólal majd Szigethy Adrienn, a Móricz jelenlegi igazgatója és Zsinka Gabriella, a KMI művészeti vezetője is. A kiállítás alkotásait Hutvágner Éva író, színháztörténész ajánlja a megjelentek figyelmébe. Egy igazi kuriózumot is tartogatnak a szervezők erre az alkalomra, ugyanis az esten fellép a „Móricz All Stars” fantázianevű zenészcsapat is, amelynek összeállítása ugyancsak impozáns: Almási Endre (gitár), Frenk (gitár), Hegyi Dávid (zongora), Kelemen Angelika (ének), Kész Petra (ének), Kiss Diána (nagybőgő), Németh Tamás (dob), Varga Livius (ütőhangszerek), valamint a Móricz iskola kamarakórusa.