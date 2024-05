Ha valaki neki esetleg ismerős lenne a név, az nem a véletlen műve, nem is olyan régen pályatársa, Wild-Zentai Mariann kiállítását ő nyitotta meg ugyancsak a Bartókban, vélhetően annak okán, hogy korábban közös tárlatuk volt a a budapesti Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban. Ezen a jó szokásán nem változtat, most is ő nyitja meg a tárlatot, ám ezúttal saját munkáit ajánlja a nagyérdemű figyelmébe.

Maczkay Zsaklin művészeti író a következőképpen jellemzi: „Csató Tamás alkotói stílusát a szépség-keresés határozza meg, mind témaválasztásában, mind pedig realista igényű ábrázolásmódjában. Képeinek kiegyensúlyozott kompozíciói, a lágy forma-és színharmóniák költői-meditatív hangulatot árasztanak. Megalkotásuk közben a művészt – láthatóan – erősen foglalkoztatták a festői megoldások: a hangulatfestő fény-árnyék játékok, a tonális eltérések, a különböző anyagok-felületek szinte fényképszerűen valósághű megjelenítése.”

A kiállítás ingyenes és a színház nyitvatartása idején szabadon megtekinthető május 30-ig.