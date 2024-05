Mint azt a helyi önkormányzat közölte a lakossággal, május 22-től (körülbelül e hét végéig) filmforgatás miatt a település belterületi határa és az M8-as autópálya között részleges útlezárásra lehet számítani. A Széchenyi utca elején lévő önkormányzati bekerített telken pedig a stáb számára parkolót biztosítanak.

Fotó: Bende Viktor

Sajnos teljes titoktartás mellett zajlanak a felvételek, de ez azt is sejtetni véli, hogy valami nagy durranás van készülőben. Ha megnézzük az országos híreket, egy május 14-i cikkben arról számolt be az Origo, hogy egy hónapra hazánkba érkezik Ryan Reynolds és családja, mivel itt forgatják a Deadpool főszerepét is játszó kanadai-amerikai színész MayDay című filmjét. Egy hidegháborús akciófilmről van szó, így igen esélyes, hogy Baracson ennek jeleneteit forgatják.

A település környékén 2017-ben is forgattak akciódús jeleneteket, mégpedig a Válaszcsapás (Strike Back) című sorozathoz, amelynek rendezője M.J. Bassett volt.