Ebben az évben ismét szeretnének fiataloknak is teret adni, aminek következményeképp az országos, nem egyszer nemzetközi hírű előadók hangversenye előtt helyi fiatalok kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. Az első alkalommal a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola növendékeiből alakulkt Swingsome elnevezésű formáció állhatott a közönség elé a kulcsi Duna-szakasz festői szépségű háttere előtt. A swing és a handsome (jóképű) szavak összefésüléséből született négytagú Swingsome egy basszusgitár (Járai Marcell), egy dob (Forgács Zsombor), szólógitár (Kiss Gergő) és egy klarinét (Barna Péter) felállásban állt ki. Ha fiatalokról beszélünk, arra biztosan nem gondolnánk, hogy a legfiatalabb, Forgács Zsombor még csak a tizediket végezte a Széchenyi István Gimnáziumban. Ennek ellenére mégis ő nemcsak a legrutinosabb zenész a csapatban, de két hangszeren (dob-basszusgitár) is kiválóan játszik, és nyugodt szívvel rá lehetne bízni az esemény hangosítását is. Amúgy pedig ő a szerveződés motorja is. A zenekar nem éppen "fellépésszűz", többször felléptek már a piacon, de jártak már a Kaptár Music Pub, vagy az Almási Szalon színpadán is, hogy a zeneiskola Jazz Café rendezvényeiről ne is beszéljünk. Hat számból álló, közel félórás repertoárjuk alapja természetesen a jazz, de régebbi pop, rock slágerek is előkerültek, olyanok például, mint a Smooth Operator című Sade sláger.

20240519_Balázs József Kvintett a Jazz P'art-on_Kulcs_Fotós: Laczkó Izabella_Dunaújvárosi Hírlap_LI_DH

Fotó: LI

Az est fő attrakciója a nemzetközi hírnevű, mondhatni világklasszis Balázs József Quintet volt. Tagjait a Jazz P'Art visszatérő közönsége már ismerősként köszönthette, hiszen különféle formációkban már szinte mindannyian jártak már ezen a remek koncerthelyszínen. Balázs Józsefet a jazzben elért sikerein kívül egyéb műfajokban is elismert hangszerelőként, zeneszerzőként tartják számon. Rendszeresen turnézik a tengerentúlon is. Játékával a legrangosabb amerikai jazz klubok mellett a BJC Jam Sessionök közönsége közt is számos rajongója akad. Amerikai turnéjukat az HBO is feldolgozta. A zenekar 2005-ös indulása óta ugyanabban az összeállításban lép a közönség elé: Balázs József – zongora, Cvikovszky Gábor – trombita, Zana Zoltán – szaxofon, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob. Azok a szerencsések, akik nem maradtak le a koncertről, lényegében egy dimenziókapuin léphettek át a zenekarral együtt abban a ráadásokkal együtt szűk másfél órában, amikor megutaztatták őket a csillagok között.

A sorozat következő koncertje az Oláh Kálmán Septet fellépése lesz június 23-án 18 órakor a kulcsi Hajóállomáson.