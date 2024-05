Bár a születésnapot illetően két variáció is tartja magát. Bill Haley Rock Around the Clock (1954. április 12.) és Elvis Presley That’s All Right (Mama) (1954. július 5.) című dalával azonosítják a műfaj első lépését. De általában Bill Haley dalát fogadják el kiindulási pontnak.

„A felnőtt-társadalom az új (ifjúsági) zenéről és a köré szerveződő szubkulturális jelenségekről eleinte úgy vélte, elmúlik a kamaszkorral. De nem múlt el. Előbb Nagy-Britanniában és Európa nyugati, majd keleti felén terjedt tovább, végül az 1960-as évekre meghódította az egész modern világot.

A rock and roll eleinte az ösztönök kitombolásának terepe volt, a hatvanas évektől azonban nyilvánvalóvá vált, hogy korszakos szociális, kulturális, faji és politikai vonzatai is vannak.

A felnövekvő új nemzedék a kamaszkorból kiöregedve nem lépett a felnőttek világába, nem vette át a felkínált stafétabotot, hanem az apák társadalma helyett egy újat szeretett volna felépíteni. A tinédzser fizetőképes rétegként és társadalmi státuszként egyaránt jól artikulálódott, a jólét jelentősen megemelte a szabadságfokát, a rock and rollban kifejezőeszközt és médiumot talált, segítségével jól elkülönülő, önálló igényekkel, értékekkel rendelkező, új kulturális és szociális tényezőként jelent meg a társadalomban.” - olvasható a múlt-kor.hu-n.

Magyarországon a rock and roll egyik nagy tisztelője Bokányi Zsolt, Boka, aki maga is zenél - természetesen rock and rollt. Bokányi Zsolt énekes-gitáros a Sárga Taxi elnevezésű zenekarral tette le itthon a műfajban a névjegyét. A formáció 1997-ben alakult Székesfehérváron.

A Sárga Taxi hat évig kísérte Komár Lászlót élő koncertjein, közreműködött a lemezfelvételeinél, és televíziós műsoraiban.

Fennállása alatt hat lemezt jelentetett meg. Bokányi Zsolt jelenlegi zenekara a Boka Boogie Band. Ezzel a kvartettel járják az országot, és játsszák a rock and rollt. Bokányi Zsolt egyébként kollégánk, a Fejér Megyei Hírlap munkatársa, vele beszélgettünk például arról is, hogy az idei esztendőt a hetvenéves rock and roll születésnapjának szentelik.

- Előre szeretném bocsátani, nem Elvis Presley imitátorok vagyunk. Szeretnénk autentikusan előadni a legnagyobb világslágereket. Ebben az évben csak ezeket játsszuk, a hanghordozónkon is csak ilyen dalok hallhatok, ezúttal a saját számainkat mellőzzük.

Egy hangon sem változtatunk, de a mostani technikát felhasználva, a régi dalokat új fényben kívánjuk megmutatni, az amerikai tánczene kultúrát megismertetni.

Vallom, a hamburger, a Fender gitár és a rock and roll, ami amerikai, vagyis ez amerika. A Boka Boogie Banddel kultúrmissziót szeretnénk véghez vinni – kezdte beszélgetésünket a zenész.

Arra a kérdésünkre, milyen igény van ahogy ő fogalmazott a kultúrmissziójukra, elsősorban a fiatalok körében, Bokányi Zsolt így válaszolt. - A rock and rollra mindig van igény.

De az tény, a fiataloknak lövésük sincs a rock and rollról.

Azonban, ha megmutatjuk nekik, vevők rá.

És, ha már részünkről szóba kerültek a fiatalok, akkor azt sem kerülhettük ki, hogy Bokányi „Boka” miként került kapcsolatba a rock and rollal, hiszen ő is inkább a fiatalabb korosztályhoz, mint a középhez tartozik.

- Talán onnan kezdeném, amikor nyolcadikos voltam, ez 1988-ban volt, édesapám elvitt egy lemezboltba, mutatott egy Michael Jackson és egy Elvis Presley lemezt, majd megkérdezte, melyiket szeretném. Jacksonról már hallottam, Elvisről viszont nem. Az Elvis lemez borítója sokkal jobban tetszett, tetszett Presley frizurája, öltözéke, és azt választottam. A lemezt azután ahogy mondani szokás, rongyosra hallgattam, azóta szerelem a rock and roll. Sokan azt hinnék, hogy a Hungária volt rám nagy hatással, de itthon inkább Komár Lászlót hallgattam, nem véletlenül voltunk hat évig a kísérő zenekara. Azonban nagyon sokféle zenét hallgatok, elég ha csak Eric Claptont említem, zseniális gitáros. De azért a rock and roll ritmusára, a kettő négyre dobban a szívem.

A Boka Boogie Band kultúrmisszójának része az is, hogy kiadtak egy CD-t Rock and roll 70’ Classics címmel. A hanghordozókon lévő dalok is szólnak a turnéjukon.

- Mi nem játszunk diszkókban, egy komoly show-műsorral lépünk a színpadra tíztagú tánckarral. A zenekart alapvetően Rechner Csaba szólógitáros, Halász-Kovács Gábor basszus, Oláh Gábor dobos és jómagam alkotjuk, de a koncerteken csatlakozik hozzánk más hangszeres muzsikus is.

Mivel nagy színpadra van szükség a műsorunkhoz, ezért leginkább fesztiválokon, és szabadtéri rendezvényeken láthatnak minket a műfaj kedvelői.

A banda CD-je tükrözi a koncertműsorunkat is. Az első dal az albumon Bill Haley korszakalkotója, a Rock Around The Clock, a CD záró dala pedig a Hippy Hippy Shake, amely már átnyúlik a hatvanas évekbe, a beatkorszakba, hiszen sok más mellett a Beatles is feldolgozta. Ami a lényeg: az ünnepi évben a rock and roll klasszikusaira építünk.