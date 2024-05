Az itt töltött évei alatt többször szerepelt a városban szólistaként, kvártettben és zenekar tagjaként is. Középiskolai tanulmányait Budapesten folytatta a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium tanulójaként, késbb pedig a szentpétervári Rimszkij-Korszakov Állami Konzervatórium ösztöndíjas hallgatójaként kezdte meg egyetemi éveit Artyom Nyizsnyik tanítványaként különleges, gombos harmonikájával. 2022 óta Münchenben él, ahol a Zeneművészeti Egyetem hallgatója, Krasimir Sterev osztályában. Az évek során számos díjat is bezsebelt mind a hazai, mind a nemzetközi porondon. A többi között Szerbiában az óbecsei harmonikaversenyen kétszer is elsődíjas lett, s az olaszországi Lamciano nemzetközi harmonikaversenyen szintén első helyet, majd a horvátországi Pulában egy zenei fesztiválon harmadik helyezést szerzett. Mindemellett többszörös nívódíjas, amit a Harmonikások Országos Társaságának szakmai bizottsága ítélt neki. Felléphetett már olyan helyeken, mint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nagyterme, a Magyar Rádió Márványterme, a szentpétervári Mariinsky Színház, és Lett­ország második legnépesebb városában, Daugavpilsben is. és rendszeresen játszik együtt hazai és külföldi együttesekkel. Amikor 2020-ban Kiss Péter harmonikaművésszel közösen lépett fel az evangélikus templomban, akkor többek között akkori mestere, Artyom Nyizsnyik egy szerzeményét is előadta.

A csütörtöki koncerten Marcell BA diplomakoncertjének szóló programját hallhatja a közönség, amely átfogja a zenetörténelem különböző korszakait. A közönség elsőként Cèsar Franck egyik utolsó monumentális orgonaciklusából, a „Le trois chorals”-ból a második, h-moll korált hallhatja. Másodikként Kalevi Aho „Black Birds” című 2. szonátájából játszik. Ez technikailag a végletekig megterheli az előadót, a legnagyobb érzékenységet és a hangszer szuverén kezelését követeli meg. A koncert Wolfgang Amadeus Mozart f-moll fantáziájával folytatódik, végül pedig Jean-Philippe Rameau „Gavotte et six doubles” című csembalóműve szerepel a repertoáron.