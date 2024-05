Hagyományosan az ötletgazda, Szmodics László bevezetőjével indult a koncert, felemlegetve a hónaphoz tartozó jeles napokat, azok jelentését, tartalmát. Például, hogy május 6-a a harmonikások napja. De bevezetőjébe idézetek is belefértek, mint ahogyan egy citátum Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak című nagy sikerű könyvéből.

Zenélő cukrászda: Kiss Péter harmonika művész és Farkas Erik színművész

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A minikoncert egyfajta stílusgyakorlat is volt, azzal a szándékkal, hogy visszacsempésszenek a köztudatba egy olyan stílust, amely már kiveszőben van, holott igény továbbra is lenne rá. Hogy melyik stílusról van szó? A rövidke műsor elemei elárulják. A felvezető dallamok között felfedezhető volt a Korda Györggyel híressé vált Nino Rota dallam, amit csak Gyöngéden ölelj át és ringass szerelem! szöveggel ismerünk. Stílszerűen egy olyan darabbal kezdtek, ami illeszkedik a helyhez:

Lipót vagyok, a cukrászgyerek, éjjel-nappal krémet keverek...,

majd Kiss Manyi szellemét idézték meg a Jajj, de jó a habos süteménnyel folytatták. Kiss Péter ismét tanúbizonyságot tett fejlett humorérzékéről a következő mondattal: Külön öröm, hogy úgy tűnik, nem csak Azariah tud három telt házat csinálni, hanem mi is, ugyanis én már harmadszor vagyok a Jakó cukrászdában, és most is telt ház előtt játszhatunk. Ő maga szólóban is játszott, párizsi hangulatot varázsolva a cukrászdába, miközben Erik elmajszolta az első két számhoz kellékként behozott süteményt. A folytatásban egy Heilig Gábor dal hangzott el az előszezonról, és a

bögyös kis húsos

hölgyről, aki szereti a süteményeket. Ismét Péter szólóprodukciója következett, még pedig a magyar harmonikás „király”, Tabányi Mihály Játékbál polka című vidám hangulatú szerzeménye.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Erik egy nosztalgiázós dallal folytatta, méghozzá Zerkovitz Béla szerzeményével, amit az idősebb korosztály Bilicsi Tivadar előadásában ismerhetett meg: Mi muzsikus lelkek. Itt véget is ért volna a műsor, ha a közönség nem követelt volna ráadást, így a fellépő művészek újráztak.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az is kiderült, ez az est Péter és Erik készülő duójának ízelítője, egy új projektjük előfutára. A jövőbeli produkcióban lesz tánczene, operett, szóló harmonika műsorszám meséléssel, beszélgetéssel fűszerezve. A tervek szerint szeptember 7-én játszanak majd a Városháza téren egy teljes estés közös koncertet.