Az első év nagy lendülettel futott neki, átölelte az egész nyarat, és advent első hétvégéjén tartották az utolsó koncertet, ráadásul a hazai jazzélet nagyjai mellett a fiatal tehetségek is teret kaptak a megmutatkozásra. Akkor az egyesület együttműködött sa Kulcsi baráti körrel, és és számukra nagyon előnyös pályázati kiírások is voltak, mint a Magyar Falu Program. Meg is kapták a maximális támogatást, kétmillió forintot. De már akkor is volt két olyan produkció, a Haraszti Ádám Projekt és a Balázs Elemér Group instrumentál verziója, amelyek maguk jelentkeztek, hogy befogadó helyként gondoltak a Hajóállomásra. Abban az évben még egy NKA pályázatnak köszönhetően művészeti tematikájú gyermektábort is tudtak szervezni. A következő évben egy kicsit megtorpant a lendület, mindent beárnyékolt a határaink mellett zajló háború, így a pályázati forrásokat is visszafogták. Ennek „köszönhetően” a tavalyi évben 0 forint pályázati forrást tudtak bevonni, az ötezer forintos tagdíjakból és az önkormányzat harmincezer forintos támogatásából tudtak csak gazdálkodni. Lukács Anna, a kezdeményezés szervezője elmondta, hogy nagyon hálás az önkormányzatnak, akik kezdettől fogva nagyon együttműködő és segítőkész velük, például a Hajóállomást is térítés nélkül használhatják, illetve a rezsiköltségeket és a hangosítás díját is állja helyettük. Nélkülük egyáltalán nem tudnának működni, de ingyenesen egészen biztosan nem tudnák megtartani a koncerteket. Mindenesetre azzal már eldicsekedhet a kezdeményezés, hogy a "kemény mag" mellett megjelentek a város határain túlról is az érdeklődők, akik rácsodálkoznak a gyönyörű helyszínre és a koncertsorozat létére. Ami bizonyítja a sorozat létjogosultságát, hogy ezekből aztán visszatérő közönség lesz. A számok is ezt mutatják, ugyanis az első koncerten negyvenen voltak, most pedig már dicsekedhetnek egy közel száznyolcvan fős közönséggel is. Köztük például kulcsi nyugdíjasokkal.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Sajnos az idei évben sem sikerült pályázati támogatást elnyerniük, annak ellenére, hogy az önkormányzat rendelkezésükre bocsájtott szakavatott pályázatírót is. Viszont a helyi képviselőtestület megszavazott számukra egy félmillió forintos támogatást. Így aztán idén ismét szeretnének a gyerekeknek egy művészeti tábort szervezni. Az önkormányzati támogatás ezen költségeknek csak az egyharmadát teszi ki, így ehhez támogatókat keresnek. De nem ölbe tett kézzel várják a jelentkezőket, a Hankookhoz már beadtak egy pályázatot és megkeresnek nagyvállalatokat, vállalkozásokat. Körvonalazódni látszik egy együttműködés a helyi sportegyesülettel, vezetőjük, Szabados Imre hozzáállása nagyon támogató. A tábor korábban úgy működött – és idén is ezt szeretnék követni –, hogy helyi gyerekeket hívnak meg szaktanári ajánlás alapján, illetve azt is figyelembe véve, hogy az év végi vizsgán ki mennyire volt lelkes és ügyes, mivel szeretnének a legtehetségesebbeknek teret adni. Az első évben két fuvolista volt és nyolc zongorista, akikkel egyénileg foglalkoztak a Budapestről meghívott művészek. A délelőttök zenei képzéssel teltek, a délután pedig a társművészeteké volt, például drámapedagógiai foglalkozások voltak, amiből egy félórás előadás is összeállt.

Oláh Kálmán Jazz quartett

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Bár forrást idén sem találtak a koncertekre, mégsem teljesen üres a koncertnaptár. Lukács Anna kapcsolatrendszerének köszönhetően az NKA által támogatott koncertturnék egyik állomásául Kulcsot választják a zenekarok. Ebből idén három már biztos. Azonban, ha esetleg még színre lépnének újabb támogatók, nagyon szeretnének nyárra még legalább egy, de inkább több fellépést is szervezni. Illetve már lassan hagyománynak tekinthető az adventi koncert is, amely előtt a helyi gyermekek léptek fel zenei produkciókkal. Ezt idén is szeretnék megrendezni, de az a pár százezer forint még hiányzik a költségvetésből. Annál is inkább jó lenne, ha megvalósulhatna, mert Szőke Nikolettára gondoltak fellépőként, akinek van kifejezetten karácsonyi összeállítása is.

Ami viszont már bizonyos, hogy a Balázs József Quintet (Balázs József - zongora, Czvikovszky Gábor - trombita, Zana Zoltán - szaxofon, Lakatos Pecek Krisztián - nagybőgő, Balázs Elemér - dob) május 19-én, vasárnap 18 órakor fellép a kulcsi Hajóállomáson. Balázs József, generációjának egyik legtehetségesebb hangszerelője és jazz-zongoristája ezúttal Bartók Gyermekeknek című sorozatát vette kézbe.