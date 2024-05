Bognár Márk az Előszállás SE elnöke nem csak álmodozott, hanem komolyan tervezett és a segítőivel egy nagyszerű szabadtéri programot hoztak létre. Minden korosztálynak valót!

- Nagy kihívás volt a főrendezői posztot felvállalni, de a látottak és a visszajelzések alapján megérte, mert sokan voltak, jól szórakoztak ezért egy sikeres rendezvényünk lett a május elsejei. Több éve, hogy gondoltunk egy merészet és a régi foci ünnepünket egy majálisi családi nappá alakítottuk át. Igyekeztünk korhatár nélkülivé tenni, ezért aztán több generáció is kilátogatott hozzánk. Az idősebbeknek a rég látott ismerősökkel való találkozás és a velük való beszélgetés is örömöt adott. Örömmel láttam, hogy a környező településekről is sokan ellátogattak hozzánk.

A programokról

A szinte kötelező csillám – és arcfestéstől, a darts foci, a hatalmas ugrálóvár, a teqball, a tollasozás és persze a foci közül választhattak a vendégeink. Az már csak természetes, hogy a Patak parti óvoda lelkes kis csapata is föllépett nálunk a nagy sikerű műsorukkal. Aztán Bíró Kriszti is megérkezett és az interaktív gyermekműsorával egy jó hangulatú közös énekelésbe, táncolásba csábította a legfiatalabbakat a délelőttöt zárva.

És a foci?!

- Bár hangsúlyos volt a családi napos változásunk, de azért a kedvenc sportágunkra, a labdarúgásra is elég figyelmet fordítottunk. Erre a kupanapra hét, jól felkészült csapat érkezett meg. A selejtezők két csoportban zajlottak, utána jöttek a helyosztók és a döntő. A tavalyi címvédő a Szilker (aki egy hazai csapat) egy igazán éles csatában, büntetőkkel ugyan, de az idén is behúzta az elsőséget a Berúgókar ellen.

Különleges médiaszereplők

- Két különleges csapatot is meghívtunk. Az egyik Hír TV, a másik a Nemzeti Sport legjobb kispályás focistái voltak. Az előbbiek hatalmas bronzcsatát vívtak a Lajoskomárom ellen. A Nemzeti Sport csapatának nem sikerült a döntőbe verekedni magát, de emlékezetesen nagy csatát vívtak a médiás ellenfelükkel.

Forrás: Előszállás SE

Kispályás torna végeredménye:

1. Szil-Ker Ablak

2. Berúgókar

3. Hír TV

4. Lajoskomárom

És hogy álltok a nagypályás bajnoksággal?

- Ez nem a mi szezonunk lett. A téli szünetre drámai helyzetbe kerekedtünk, és a tavasz sem hozott diadalmenetet. Viszont fontos pontokat szereztünk, ezért a következő szezont is ebben a ligában folytathatjuk. Még három mérkőzést, mindegyiket hazai pályán játszhatunk ebben a bajnokságban. Remélem kedvező eredményekkel!