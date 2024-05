A nyitószám Subecz Tamás 70 éves dallamok című szerzeménye volt, amit a Kiskórus adott elő, a szólót pedig a szerző énekelte. A közel négy perces, kifejezetten erre az alkalomra íródott dalt akár Demjén Ferenc egyik lemezéről is kölcsönözhették volna, olyan magas minőséget képviselt. Szigethy Adrienn, miután levezényelte a nyitószámot, már a Móricz iskola igazgatói minőségében tért vissza, hogy elmondja köszöntőjét. "Egy születésnap mindig érzelmekkel teli, ünnepeltnek és ünneplőnek egyaránt. Tele rengeteg emlékkel, élménnyel, örömmel, sikerrel, néha bánattal. Az, hogy most ennyien itt vagyunk és ennyien részt vettünk a jubileumi programokon, igazolja, hogy a Móricz olyan értékeket képvisel, olyan töltetet ad, mely az egész életünket áthatja, végig kíséri. Ez mindannyiunk számára fontos.

A Móricz 70 minifesztivál rengeteg embert megmozgatott. Megható volt látni, hallgatni a régi diákok, kollégák visszaemlékezéseit, átélni velük azt az átható szeretetet, amit még most is éreznek az iskola iránt, ami nemzedékről-nemzedékre összeket. Köszönjük, hogy ilyen Móriczot teremtettek, ilyen Móriczot hagytak ránk! Köszönjük, hogy a móriczos szülők szíve mindig velünk együtt dobban, rájuk is mindig számíthatunk! Összetartó közösség vagyunk 70 év emlékeivel. 70 ősz és tél, 70 tavasz és nyár… ahogy a dal is szólt. Büszkék vagyunk a múltra, az elődökre az iskola hagyományaira, a jelen tanulóira és bizakodva tekintünk a jövőbe. A pepita kockás ing is kötelez minket, hogy vigyük tovább ezeket az értékeket. A Móricz egy időn és téren átívelő nagy család." - jelentette ki az iskola egykori diákja, aki elkötelezett pedagógusként tért vissza oda.



Fotó: LI

Kalamán Ferencné a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója köszöntőjében így fogalmazott: "Ez a jeles alkalom nem csak az iskola történetében, de mindannyiunk számára egy különleges pillanat, amit méltóképpen szeretnénk megünnepelni. Az iskola hét évtizede áll a nevelés szolgálatában és ezen idő alatt generációk számára nyújtott lehetőséget arra, hogy tehetségüket kibontakoztassák, és a zene által gazdagabbá váljanak. Az itt eltöltött évek nem csak a fejlődést segítik elő, hanem a közösségi élmény, az összetartozás érzése is erősödik, ami életre szóló barátságok, együttműködések alapját képezheti. Köszönet illeti a tanárokat, akik kitartó munkájukkal, türelmükkel és szenvedélyükkel formálják a jövő nemzedékét. Külön köszönet illeti a diákokat is, akik szorgalmukkal és kitartásukkal nap, mint nap bizonyítják, hogy a zene iránti szeretet és elhivatottság örök érték. Önök mindannyian példaképek lehetnek a következő generációk számára, és reméljük, hogy továbbra is ugyanilyen lelkesedéssel és elkötelezettséggel folytatják útjukat a zenei világban. Az iskola vezetősége és a fenntartók számára is különösen fontos ez a jubileum, hiszen egy ilyen hosszú és sikeres működés mindannyiunk közös érdeme és büszkesége. Az elmúlt hetven év során sok változás történt, de a zene szeretete, a művészi kiválóság iránti elkötelezettség és a közösség építése mindig is az iskola alapértékei közé tartozott..."

A folytatásban a negyedikes és ötödikes tanulókból álló - anno Vörös János által alapított - Kiskórus egy vidám balladával, Daróci Bárdos Tamás: Üszküdára című szerzeményével lépett színpadra. A kórust annak vezetője, Sarokné Varga Anna vezényelte, zongorán Kolesznyicsenko Inna kísérte őket, majd a 2. és a 3. évfolyam minikórusa népdalokat énekelt Németh Irma irányításával, Almási Máté

zongorakíséretében. A Fiúkórusban - amelyet 1988-ban alapított Horváth Péter - negyediktől nyolcadikig énekelnek a fiúk, mióta Szigethy Adrienn nagykórussá formálta. A gálára a Non nobis domine című korállal és Karai József: Ugrótánc című darabjával készültek Szigethy Adrienn kezei alatt, Kolesznyicsenko Inna kíséretével.