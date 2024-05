Szigethy Adrienn, a Móricz igazgatója tavaly nyáron kereste meg a Kortárs Művészeti Intézetet (KMI) azzal az ötlettel, hogy rendezzenek közösen egy kiállítást az iskola 70 éves jubileuma kapcsán. Az ötlet kapcsán az elképzelés növekedni kezdett, amiből aztán egy minifesztivál kerekedett, amely egészen május 25-éig tart majd, amikor is egy nagyszabású gálával zárják ezt auz ünnepi eseménysorozatot a Dunaújvárosi Egyetem Sportcsarnokában.

Fotó: Laczkó Izabella

A jubileumi kiállítás megnyitóján Zsinka Gabriella, a KMI művészeti vezetője köszöntötte a szépszámú megjelentet, köszönetet mondva Szigethy Adriennek, a kiállító művészeknek,m az est fellépőinek és az intézet dolgozóinak a megvalósításhoz vezető úton végzett munkájukért, amit mindannyian ellenszolgáltatás nélkül végeztek el. Külön köszönetet mondott az ötletgazdának, Kurucz Gergelynek, aki a programszervezői feladatok mellett ezer mást is magára vállalt, valamint a városnak a kiemelt segítségért. Elsőként Pintér Tamás polgármester mondott köszöntő beszédet, aki felidézte emlékeit, amikor első osztályosként először belépett az iskola kapuján. Elmondta, számára azért is fontos volt a Móricz, mert megtanították tanulni és megkapott mindent, amit csak a zene adhat. Köszönetet mondott azért a megbecsülésért, amit a Móriczos tanároktól kapott akkor. Dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője is egykori Móriczosként köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, az 1965 és 1973 közötti időszak nagyon meghatározta a későbbi életét. Bár ő a reál vonalon ment tovább, de azok a zenei alapok, amiket a Móriczban kapott, nagyban elősegítették későbbi reál tanulmányait, mivel a jobb agyféltekés művészet és a bal agyféltekés tudomány párhuzamosan futva kiegészítik, erősítik egymást. Tehát egy művészeti iskola, amely művészeti alapokat ad, az a későbbi tanulást is nagyban elősegíti. Bár a kora Kádár-korban járt az iskolába, de nem internacionalizmusra nevelték őket, hanem hazafiságra. Még a kisdobos és az úttörő foglalkozásokon is hazaszeretetre neveltek az akkori oktatók, amit így utólag nagyra értékel. Egy Gogol idézettel élt:

Magasra emeli a művészet az embert, nemessé, csodálatosan széppé varázsolhatja lelkének minden rezdülését.

Fotó: Laczkó Izabella

Azok, akik a Móriczban végeztek, mindezt megtapasztalhatták. Köszönetet mondott ezért az iskolának és gratulált a kiállító művészeknek.

Szigethy Adrienn, a Móricz igazgatója ugyancsak volt Móriczosként köszöntötte a Móriczos gyerekekből, szülőkből álló publikumot.

Fotó: Laczkó Izabella

A Móricz iskola az a fajta védőburok a mai világban, ahol még az érték, a hagyomány, a szeretet, az elfogadás, az egymásra figyelés jelen van. Ez köszönhető az éneklésnek, a kórusnak, a művészeteknek. ... A legnagyobb büszkeség, hogy bár ének-zenei általános iskola vagyunk, de minden téren sikeresek és kiválóak vagyunk, hiszen láthatják kiváló sportolóinkat, költőinket, képzőművészeinket, tudósainkat a világ minden tájáról, akik ezt a Móriczos értéket vitték magukkal. Nem csak a zene szeretetét, hanem az összefogás, az emberség, a kedvesség szeretetét. Én erre vagyok büszke és a kollégáimmal ezt szeretnénk továbbvinni

– fogalmazott.

Fotó: Laczkó Izabella

Móriczos eseményről lévén szó, nem maradhatott el egy kis klasszikus muzsika sem a Móricz kórusától, majd Hutvágner Éva író, színháztörténész, egykori Móriczos nyitotta meg a kiállítást. Megpróbálta összefoglalni, mi mindent köszönhet annak az iskolának, ahová járt. A legfontosabb talán

az a Móriczos művészeti háló, amit ajándékba kaptam. ...A máig tartó törhetetlen barátságokat, a legfontosabb gyermekkori emlékeim nagy része kockás ingben rögzült... ...Bátran mondhatom, hogy a Móricztól kaptam az egyik legfontosabb tapasztalatomat a későbbiekben. A kórus, a zenével töltött mindennapok végérvényesen összebogozták az alkotást az otthonosság érzésével. Azzal a tapasztalattal, hogy ha a hangod megbicsaklik, ott lesz száz másik, amelyik megtartja.

Beszédének végén felolvasott abból a diplomából, amit első osztályos Móriczosként kapott, amellyel az iskola polgárává fogadták.

A megnyitó ceremónia különlegessége volt a „Móricz All Stars” fantázianevű zenészcsapat is, amely az este folyamán többféle összeállításban állt a közönség elé. Elsőként a Sugárúti fesztiválon idén már hallott Pink Floyd feldolgozással az Almasi music és a Móriczos kórus állt elő, de az est folyamán a Kész Petra (ének) - Kiss Diána (nagybőgő) duó, illetve az Almási Endre (gitár), Frenk (gitár), Hegyi Dávid (zongora), Kelemen Angelika (ének), Németh Tamás (dob), Varga Livius (ütőhangszerek- ének) összeállítású szupergoup is elszabadította a zene energiáit az Uitz teremben.