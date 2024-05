Ritka alkalom, hogy olyan amatőr fotós képeit szemlélhetjük, aki csak pár éve kezdett komolyabban foglalkozni a körülöttünk lévő világ megörökítésével. Miért is? Hát egyszerűen azért, mert még nincs „elrontva”. Nem kell és nem is lehet skatulyákba, irányzatokba beszorítani. Aki most ismerkedik a fotózással, az nyitott mindenre, rendkívül széles és érzékeny a látóköre. Tőle tényleg azt kapjuk vissza színtisztán, amit mi nem látunk, csak a fotós szem.

Elsőként Rajnai István egyéni gitárjátéka és előadásmódja hangolta a közönséget a kiállításra, majd Holczer Tibor az Így látjuk „Mi” fotós csoport egyik vezetője mutatta be az alkotót a megjelent érdeklődőknek.

– Manapság, amikor több százezer fotó készül szerte a világban, így nehéz egyedit alkotni – mondta a megnyitóban Holczer Tibor. Rendkívüli gondolkodást és fantáziát igényel, hogy egy amatőr, hobbi fotós meglássa az átlagos hétköznapi körülmények között van különlegesség. A fotós ezt le is tudja rögzíteni és át tudja adni mindannyiunknak. Ezt már művészetnek is nevezhetjük. Erzsébet a fotózás lelkes rajongójává két éve vált. A közösség oldalak jóvoltából hétről, hétre látható volt a fejlődése. Ami kezdetben egy elsietett kattintás, az mostanra egy megtervezett, jól sikerült fotó lett. Az Így látjuk „Mi” fotós csoportunk aktív tagja. Feltöltött képeit mindig megcsodáljuk. A MediaMarkt fotópályázaton elért sikere már várható volt a korábban feltöltött képei alapján. Fotói nem köthető egyetlen műfajhoz sem, de remekül váltogatja a stílusokat, ahogy a kiállított képeken is megcsodálhatjuk. Természet, portré, életképek, nonfiguratív alkotások tarkítják Erzsébet eddigi munkásságát. Remélhetőleg ez csak a kezdet, ami később fokozza az alkotó önbizalmát – hallottuk többek között az invitálóban.

Sokféle látásmód és stílus tárul elénk a nagyvenyimi kiállításon

Fotó: Horváth László

A bemutató után maga az alkotó is köszöntötte a megjelenteket. Három idézetet választott a belső indíttatás jellemzéséhez, valamint köszönetet mondott a családja, a környezete, a szakmai támogatók segítségéért. A megnyitó után arról kérdeztük, van-e olyan irányzat, amiben szívesen elmerülne mélyebben? A válaszban elhangzott, egyelőre még nem favorizálja egyik stílust sem. Inkább impulzív a fotózása. A kép csak annyira legyen jó technikailag, hogy elég legyen és inkább a mondanivaló domináljon. A kiállítás forgatagában Holczer Tibort is megszólaltattuk.

– Csoportunk többféle szintű fotósból áll. Nagyon jól megfér egymás mellett a gyakorlottabb és a fotózással, a technikával nem régen ismerkedő. Sokszínű látásmód, sokféle technikai ismeret, stílus, irányzat képviselője lehet egy helyen nálunk és adhatják át egymásnak a megszerzett tudást, tapasztalatokat. A csoport legközelebbi kiállítása Rácalmáson lesz. Ősszel a Jankovich-kúriában a Tökfesztivál alkalmával mutatkozunk be, valamint tervben van egy Dunaújvárosról szóló kiállítás is a József Attila Könyvtárban.

Gallainé Nagy Erzsébet kiállítása nagyon impulzív, ami képein is visszaköszön

Fotó: Horváth László

Érdemes tehát a műfaj követőinek ellátogatni Nagyvenyimre, valamint követni Dunaújváros és környéke fotókiállításainak időpontjait, helyszíneit.