A "Coin of the Year Award (COTY)" - Az Év Érméje Verseny, az egyik legelismertebb, és legnagyobb hagyományokkal rendelkező érmeverseny, melyet az amerikai Krause Publications alapított 1984-ben. (2019 óta a Krause érdekeltségeinek megvásárlásával, a díjat, a szintén amerikai Active Interest Media kiadó tűzi ki. A rangos verseny célja a pénzverdék és az éremművészek elismerése a nemzetközi színtéren, valamint a pénzverési innovációk támogatása. A versenyre a díjátadást megelőző két évben kibocsátott pénzérméket lehet nevezni, melyeket egy nemzetközi zsűri értékel. Az első körben a zsűri 10-10 érmét jelöl a kategóriákba, majd a második fordulóban kiválasztják a győzteseket és az Év érméje fődíjasát. A verseny kezdetén hat kategóriában hirdettek nevezési lehetőséget, amely később tízre, majd 2008 és 2012 között tizenegy kategóriára bővült és az évek során többször módosult az összetétele is. A pénzérméket különböző kategóriákban lehet benevezni: a legjobb arany és ezüst érmék, a leginnovatívabb, a legművészibb, a legnépszerűbb, a legjelentősebb történelmi témákat megörökítő, a leginspirálóbb témákat ábrázoló, a legjelentősebb kortárs eseményt bemutató érmék kategóriájába. Külön kategóriában indulnak a legjobb Crown-size, vagyis a 33-40 mm átmérő közötti, nagyméretű érmék. Díjazzák a legjobb forgalmi érméket is. Az egyik legújabbnak számító kategória pedig a legjobb bimetál érmék kategóriája.



Az idei év különösen kiemelkedő a Magyar Pénzverő Zrt. számára, mert 2023-ban megjelent érméik közül négy pénzérméjük is jelölést kapott. Ilyen számú jelölésre eddig nem volt példa.

A rangos, nemzetközi versenyen az alábbi magyar érméket jelölték:

1. A Legjelentősebb történelmi eseményt bemutató kategóriában jelölt a “2023. évi 300 éves a Kúria” elnevezésű színesfém emlékérme (BU), melyet Veres Gábor szobrász-és éremművész tervezett.

2. A “2023. évi A Himnusz megírásának 200. évfordulója” proof kivitelű ezüst emlékérmét beválasztották a 10 jelölt közé a Legjobb Crown-size - (a Legjobb Nagyméretű érme)- kategóriába. A jelölést kapott érme Tervezője Soltra E. Tamás szobrász-és éremművész.

3. A “2023. évi Petőfi Sándor 200 forintos színesfém érme bekerült a legjobb forgalmi érme kategória 10 jelöltje közé. A 200 Ft-os érme megújult tematikai oldalát Szilos András iparművész tervezte.

4. A Legművészibb érme kategóriában a 10 jelölt közé jutott a “2023. évi Lovarda színesfém emlékérme – A Nemzeti Hauszmann Program elnevezésű emlékérme sorozat II. tagja. A különleges formájú, nordic gold alapanyagú érmét Endrődy Zoltán iparművész tervezte. A 3000 forintos névértékű érmét 20 000-es darabszámban bocsájtották ki.

A győzteseket 2024. augusztus 8-án, a "World’s Fair of Money in Chicago" elnevezésű ünnepségen jelentik majd be.

A 2024. évi XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. Paralimpiai játékok elnevezésű 15000 forint névértékű ezüst és 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét, amelyet ugyancsak az Acantus design készített, 2024. május 7-én tette elérhetővé a Magyar Pénzverő Zrt..