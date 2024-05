A jubileumi minifesztivál korábbi rendezvényein olyan ex-móriczosok munkásságával ismerkedhetett meg a közönség, akik a saját területükön már befutottak, legyen az képzőművészet, tánc, könnyű-, vagy klasszikus zenei előadói munkásság, vagy komponálás. A csütörtök esti bő egyórás rendezvényen a Kortárs Művészeti Intézet Uitz termében azok a móriczos fiatalok léptek fel, akik még éppen csak bontogatják szárnyaikat, de teljesítményük alapján feltételezhető, hogy - amennyiben ők is úgy gondolják - komoly karrier várhat rájuk, "ott toporognak a professzionális lét kapujában". Ők sem voltak kevesen, és még nem is tudott mindenki eljönni. Azokról nem is beszélünk, akik nem a művészeteket választják, de életük végéig kapcsolatban maradnak a muzsikával, a tánccal, a kreativitással. Az est szószólója Kurucz Gergely mellett Szigethy Adrienn, a Móricz jelenlegi igazgatója volt, már csak azért is, mert a közönséggel szemben elhelyezkedő fiatalok többsége az ő kezei alatt formálódott az iskolában, a kórusban. "Egy tanárnak (nem igazgatónak) a legnagyobb boldogság az, amikor a tanítványok jobbak, mint ő. És ők jobbak, mint én." - szögezte le felvezetőjében. A későbbi fellépők - Jámbor Benedek, Beregi Zsolt, Németh Nadezhda, Fáncsik Máté, Toponáry Sára, Csibri Réka, Király Izabella, Simon Tulipán Ajna - sorra elmesélték, hogyan kapcsolódnak a zenéhez, kik is ők valójában és hol tartanak most. Igencsak színesre sikerült ez az este.

Beregi Zsolt (gitár, ének) 14 éve végzett, de nem maradt zenei pályán, jogász lett, viszont igyekszik minél többet muzsikálni, gitározik, énekel, dalokat ír zenekarának a Hotel Hédonénak. Ezek közül játszott el kettőt.

Németh Nadezhda (ének) évfolyamtársa volt Zsoltnak, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Zeneművészeti karán végzős, mesterszakos hallgató, két hét múlva lesz a diplomakoncertje Prof. dr. Temesi Mária és Andrejcsik István tanítványaként magánénekesként. Ő Leonard Bernstein Candide című operettjéből (musicaléből?) énekelte el a legnehezebb részt, Cunegonde áriáját, igencsak zajos sikert aratva.

Jámbor Benedek (aki gyerekszínészként részt vett a Valahol Európában című musicalben a Bartókban)négy éve végzett az iskolában, és pár éve elkezdett Radnóti Miklós verseket megzenésíteni. Ezekből hozott kettőt erre az estére saját énekét zongorán kísérve.

Fáncsik Máté ugyancsak tavaly végzett a Móriczban, és azokat a zenéket tanulja meg, amik tetszenek neki. Természetesen voltak Lovasi András szerzemények köztük énekkel, gitárral, frenetikus energiával.

Király Izabella (zongora), Toponáry Sára (gitár, ének), Csibri Réka (fuvola), Simon Tulipán Ajna (fuvola) és Király Izabella (zongora) tavaly végeztek a Móriczban, és nemrégiben megalakították a Lélekzet nevű lány formációt.

Ők egy Elefánt dallal érkeztek (apró adalék, hogy at Elefánt zenekar zongoristája, Kovács Zoltán szintén Móriczos volt), de kedvencük, az Oasis együttes dalai is szerepeltek repertoárjukban.