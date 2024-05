Színháztörténeti pillanatot éltek meg hétfőn délelőtt a Bartókban, merthogy színpadra állítja színházunk Őze Áron rendezésében ezt a nagy klasszikust, ismét elhangzanak az örökbecsű mondatok, “A hagymát is hagymával eszem!”, „Makáts úr, mi tegnap minden körülmények között ott voltunk az Operában!”

Fotó: Laczkó Izabella

Hogy miért olyan nagy szó ez? Mert már az 1931-es filmváltozat is legendává vált Csortos Gyulával, Kabos Gyulával, Jávor Pállal a főbb szerepekben, de a hazai színpadi megtvalósítás Verebes István rendezésében is hasonlóan legendás utat járt be a Játékszínben Benedek Miklóssal, Szacsvay Bélával, Molnár Piroskával (aki más szerepben újra feltűnik a darabban), és sorolhatnánk még a parádés szereposztást. Még egy Facebook csoport is létezik, amely azokat tömöríti, akik látták a Játékszínben.

Fotó: Laczkó Izabella

Benedek Miklós már nem érhette meg a Bartók Kamaraszínház és a Kőszegi Várszínház közös bemutatóját, pedig – mint utóbb kiderült – a tervei közt szerepelt, hogy a premieren a darab egy pontján megjelenik meglepetésként. Erre ilyen módon már nem lesz lehetősége, de Őze Áron ígéretet tett rá, hogy Benedek Miklós emléke meg fog jelenni a darabban. A szereposztásra ezúttal sem lehet panasz, Hyppolitot Kálid Artúr, Schneider Mátyást Göttinger Pál, Arankát, a feleségét Balázs Andrea, Terkát, a lányukat Holecskó Orsolya, Nagy Andrást Jerger Balázs, Makáts főtanácsosnét Molnár Piroska, Makáts Csabát Schneider Zoltán, Mimit, a lokáltáncosnőt Auksz Éva, Julcsát Kecskés Karina, Tóbiást pedig Ágoston Péter alakítja majd a darabban. Az előadás látványvilágáért Kovács Yvette Alida felel majd, a dramaturgiai munkát pedig Karácsony Ágnes mellett az a Vajda Katalin végezte (az olvasópróbán is részt vett), aki a Kamara Varietéből a magyar dráma kamaraszínházaként alakult Játékszínben, 1984-ben, negyven esztendővel ezelőtt bemutatott szöveget is jegyzi testvérével Vajda Anikóval.

Fotó: Laczkó Izabella

Őze Áron rendező elmondta, a két színház koprodukciójában készülő darab bemutatója Kőszegen lesz a nyáron, július 11-én, ahol még kétszer játsszák majd, hogy aztán szeptember 21-én, a magyar dráma napján a dunaújvárosi közönség előtt is bemutassák a Bartók színpadán. A próbaidőszak első részében Budapesten próbálnak a színészek, ám onnantól, hogy elkészül a díszlet, július elején visszatérnek a dunaújvárosi teátrumba. Őze azt is elárulta, hogy bár a játékszíni előadásban 18 zenés betét is szerepelt, ők a prózai verziót állítják színpadra. Teszik ezt azért, mert a rendező véleménye szerint a zenés betétek a prózát megakasztják mindig. Az, hogy a zenés részek helyén prózai „furfangok” vannak, ez számára sokkal érdekesebb. Persze azért van benne zene is, hiszen a Mimi szerepe zene nélkül elképzelhetetlen lenne, de semmiképpen nem kuplés, sanzonos, laza Hyppolitot szeretett volna, inkább egy prózai szempontból komolyabban vett előadást szeretett volna. „Van egy rendkívül jó darabunk, van egy kitűnő, színháztörténeti szereposztásunk, nekem már szinte nincs is dolgom” - fogalmazott a rendező. Mint mondta, sokan féltették is tőle, mondván, ha nem a zenés változat lesz, akkor az meg fog bukni. Az eredetihez képest felfedezhetők lesznek eltérések, ugyanis hozzányúltak a darab szerkezetéhez is, a zenés betétek helyett vannak prózai fordulatok. Az eredetiben Makáts főtanácsos szerepel, ám őt hiába is keresnénk majd az előadásban, helyette viszont Makáts főtanácsosné kap fajsúlyosabb megjelenést. Hogy mi az oka? Őze Áron számára sokkal izgalmasabb egy anya-fiú viszony megjelenítése a darabban. Molnár Piroska nagyon örömmel vállalta ezt a fajta megjelenítést, és izgalommal néz a munka elé.