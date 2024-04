Április 11-én ünnepeljük a költészet napját, ekkor van a dunaújvárosi kulturális intézmény névadójának, József Attila születésnapja. Ezen a napon egy zenés-irodalmi műsorral várják az érdeklődőket a felnőttkönyvtárba. Mint írták, József Attila verseket szaval majd Trojan Tünde és Farkas Erik, magyar és lengyel nyelven egyaránt. Ennek az adja az apropóját, hogy lengyel vendégek is érkeznek a könyvtárba.

Még 2017-ben alakított ki testvárvárosi kapcsolatot városunk Lesznóval, az együttműködést a gazdaság, a kultúra és a sport területén képzelték el az akkori vezetők. A mi könyvtárunk arról írt, hogy a lesznói könyvtárral (Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka) tavaly kezdődött együttműködésük, amikor is két kollégájuk részt vett testvérvárosunk új könyvtárának megnyitóján. 2024-ben egy nemzetközi pályázatnak köszönhetően folytatódik a kooperáció, amelynek célja, hogy bemutassák az intézmények névadóit, József Attila és Stanislaw Grochowiak életét, munkásságát a másik országban. Ennek keretében többek közt közös kiállításokat szerveznek és kétnyelvű verseskötet is kiadnak. A lesznói könyvtárból most először járnak majd nálunk.

Az április 11-i ünnepségen fogják kihirdetni a Gondolatok a könyvtárban című irodalmi pályázat eredményét is. Végül a Quintia együttes fog koncerttel kedveskedni a közönségnek.

A könyvtárhoz kapcsolódó hír még, hogy egész évben ingyenes beiratkozási lehetőséget biztosítanak mindazoknak, akik 1974-ben születtek, vagyis idén töltik be 50. életévüket – teszik ezt annak apropóján, hogy az intézmény is fontos évfordulót ünnepelhet: 1974. november 4-én avatták fel a Munkásművelődési Központ és Könyvtár épületét.

Sőt! Április 14-e a könyvtárosok világnapja, ezért a könyvtár úgy döntött, hogy április 12-15. között mindenkinek biztosítják az ingyenes beiratkozási lehetőséget.