A közel két és fél órás műsorban az együttest vezető Czuppon Péter és Kuminka Zsuzsanna igyekezett kiválogatni az elmúlt évek és az általuk vezetett közel húsz év repertoárjából a jelentősebb koreográfiákat, amik sikert arattak, és a táncosok is szívesen adják elő, de összeállt egy koreográfia erejéig a Wünsch László által vezetett csapat is. Így aztán a repertoárban voltak gyimesi, moldvai, bagi, rábaközi, visai, dombói, marossárpataki, felcsíki, nyárádselyei táncok, Hegyaljai dalcsokor, Györgyfalvi legényes és Marosmenti csingerálás (cigánycsárdás) is. Természetesen jelen voltak az alapítók, Wünsch László és Tomcsányi Éva (őket külön köszöntötték a műsorban), a táncegyüttes felcseperedése mellett anyáskodó Rozbora Piroska, illetve az együttest az elmúlt 10 évben gardírozó Mogyorós Mária, a művelődési ház vezetője. A nézők soraiban ült dr. Müller Cecília főorvos asszony, a vármegye közigazgatási vezetői, Molnár Szilárd, Ruzicska Renáta, Nagyvenyim korábbi polgármesterei, Rauf Pál és Szabóné Lőrincz Ilona, Nagyvenyim korábbi és jelenlegi jegyzője, de a szomszédos települések polgármesterei és képviselői is. Kistérségi együttesről lévén szó, nem kell csodálkozni, hogy nagyvenyimi, mezőfalvi, baracsi, kisapostagi, előszállási, daruszentmiklósi, nagykarácsonyi, dunaújvárosi arcok is feltűntek a nézőtéren.