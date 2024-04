A József Attila születésnapján megrendezett eseményre huszonnyolcan jelentkeztek Dunaföldvárról és a környező településekről. Az alsósok délelőtt, a felsősök és a középiskolások délután adták elő a választott verseket a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban.

A házigazdák így élték meg ezt a nagyszerű eseményt

A könyvtár dolgozói ezúttal, mint a szavalóverseny szervezői osztozhattak a közös siker okozta örömből és a büszkeségből. A mindig elhivatott közösségük alapos munkája, a megszolgált közös sikerüket hozta!

Először is mutassuk be a zsűrit - kértem Bertalanné Bóka Zsuzsannát a könyvtár vezetőjét.

- Három teljesen kívülálló személyt hívtunk meg erre az alkalomra, ami egészen biztos, hogy jót tett ennek az eseménynek. Megjelenésüknek nagyon örültek a felkészítő pedagógusok, valamint a verseket előadó gyermekek is, hiszen ők teljesen elfogulatlanul tudták megítélni az elhangzott produkciókat. A tagjai: Szakter Viktória a paksi Antré Színtársulat vezetője, színművész, Várszegi Viktor versmondó, színjátszó, elnöke pedig Turi Bálint színművész, a Versünnep Alapítvány kuratóriumi tagja, a Déryné Program társulat tagja volt. Nem csak minősítették az elhangzottakat, hanem az ifjú előadókat igényes jól használható profi tanácsokkal is ellátták a jövőjükre vonatkozóan. Megmutatták a fejlődési lehetőségeket és az esetlegesen előforduló aprócska hibákat is.

Fotó: Balogh Tamás

Ez egy hasznos rendezvény volt?

- Mindannyian úgy gondoljuk, hogy az volt. Ez volt az első alkalom, hogy ilyen versenyt rendeztünk, de látva mindenki örömét, meghallgatva a kollégák visszajelzéseit, azt hiszem, hogy ebből hagyományt kell teremtenünk. A gyermekek egy része közvetlenül a díjkiosztó után egyből az kérdezte, hogy mikor jöhetnek legközelebb? Nagyon nagy öröm van a szívünkben, mert ez nem csak egy kipipálandó dátum lett.

A könyvtár zavarba ejtőn gazdag program kínálatáról

- Korábban egy gyönyörű kiállítást nyitottunk meg, kedden egy Tolna vármegyei könyvtáros konferencia zajlott nálunk, előző este pedig egy komoly hangvételű előadásnak adtunk helyet, ma pedig megérkeztek a csillogó szemű gyermekek. Bizony kellene egy kis idő az újabb eseményekre való ráhangolódásra, de a mostani felkészülésünk egy hét kemény munkával járt, de szerencsére mindennel időre elkészültünk. Csakis azért lehetett sikeres, mert mindannyian együtt dolgoztunk érte. Nem tudtunk egy kis csendet adni magunknak, de így is élveztük a verseny minden pillanatát. Megérte a sok ráfordított energiát. Nagyon nehéz, de izgalmas és élvezetes kihívás, hogy ilyen színes programsorozatot kínálhatunk a közönségünknek.

Kedvencet választani közülük?

- Nehéz kérdés, talán nem is tudom eldönteni. Azt hiszem mindig a következőre várunk a leginkább, és szívesen gondolunk rá vissza. A mai napunkat a sok gyermek bearanyozta és egy rendkívül kellemes napot tölthettünk el velük. Rajtuk látszott, hogy gyakran megfordulnak a könyvtárakban, otthonos mozogtak benne és senki nem rosszalkodott! Mostanra boldog fáradtságot érzünk, de gondolatban már készülünk a következő eseményre.

Hogy milyen produkciókat hallhattunk?

Herpainé Tomon Adrienn könyvtáros először erről mesélt nekünk.

- Azt érezni lehetett, hogy mindenki alaposan felkészült, de a tehetségtől függően az előadás színvonalában már volt „ilyen is és olyan is”. Azt láttam rajtuk, hogy a legtöbben nagyon élvezték, az alsósok közül volt, aki először állt és mondott verset egy színpadon, tehát már az is óriási élmény volt a számára. Összességében úgy érzem, hogy mindenki elégedetten és büszkén távozott. Ez a vers ünnepe volt.

Fotó: Balogh Tamás

Volt-e valamilyen megkötöttség a versválasztásban?

- Egyetlen kikötésünk volt: magyar szerzők műveit kellett szavalni. Komolyan vették a fellépésüket, az alkalomhoz illően öltözködtek a gyermekek, kísérő pedagógusok és a szülők egyaránt. A zsűri megvizsgálta a versválasztást, hogy a gyermek életkorához, habitusához érzelmi fejlettségéhez megfelelő volt-e a mű. Fontos volt a hossza és a szerkesztése, pontozták a művészi beszédet és a technikai eszközöket is. Figyeltek az artikulációjára, a beszédhibáira, az előadás hangerejére, az ütem és a hangsúlyok helyességére a verbális eszközök, párbeszédek alkalmazására, főleg a felső tagozatosok esetében. Többen tudtak ezzel élni és komoly színvonalon tudták átadni a verseket. Még egy szempontot a művészi teljesítmény jelentette. Ez volt a legszubjektívebb megfigyelés, hogy tudta-e az előadó értelmezni és „megszólaltatni”, tehát nem csak elmondani a művet.

Turi Bálint a zsűri elnöke többször is megjegyezte, hogy a gyermekek sokszor a színpadi szabályok szerint át tudták adni műveket a hallgatóság számára, akinek megelevenedtek az elmondott történetek.

Minden résztvevő szépen, dicséretre méltón teljesített. Meg volt az okuk az örömre és a siker érzésére!

Arany minősítést kaptak:

Pálszabó Lara

Petrovics Elina

Szőke Lilla a Magyar László Gimnáziumból

Bagdi Emese

Hegedűs Fanni ,

Kövesdi Kata

Tóth Szofi, a Beszédes József Általános iskolából

Ezüst minősítést kaptak:

Farkas Csilla Katalin,

Farkas Anna

Orsós Regina

Szuszits Veronika az Előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskolából

Sulák Petra a Bölcskei Kegyes József Általános Iskolából

Hum Zsigmond

Kovács Alíz,

Molnár Vanda Dzsenifer

Nagy Tímea

Nagy Brigitta Tímea

Pataki Kolin a Beszédes József Általános Iskolából

Bronz minősítést kaptak:

Gavrilovics Máté

Györkő Soma,

Hatvani Alex,

Mészáros Dorina,

Tomalik Gabriella

Vörös Patrik, a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskolából

Madár Boróka az Előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskolából

Különdíjként Szőke Lilla és Kövesdi Kata továbbjutott a Nemzetközi Seregszemlére, ahol a résztvevők a zsűri döntése alapján szakmai továbbképző nyári műhelymunkán vehetnek részt.

A felkészítő pedagógusok:

Balogh Éva és Ekecsi Erzsébet, a Magyar László Gimnáziumból

Farkasné Kovács Katalin Előszállásról

Kőbányainé Szávolovits Ágnes, Suplicz Andrea és Sűrűné Győri Judit, a Beszédes József Általános Iskolából

Bogárné Baranya Mónika Bölcskéről