A Sándor Frigyes Díj átadása és a tanári koncert előtt Moravecz Attila, a Szonáta Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a megjelenteket. A Sándor Frigyes Díjat az idei éven két felnőtteknek is megítélte a kuratórium. Egyikük Szigethy Adrienn, a Kodály módszer elkötelezett híve, a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatója, a városi óvónőkből szervezett kórus vezetője. A másik díjazott Tótin Katalin, a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola billentyűs tanszakának zongoratanára, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza korrepetítora, előadóművész. A gyermek kategória díjazottja Bartalos Ádám Norbert, aki mindössze 2019 év eleje óta tanulja hangszerét, a zongorát, de már túl van egy teltházas koncerten a Bartók nagytermében, illetve egy másikon a zeneiskola kamaratermében, és nem utolsó sorban egy sikeres felvételin a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban, ami azt jelenti, hogy a zenei pályán folytatja tanulmányait és remélhetőleg karrierjét is. Az alapítvány kuratóriuma néhány évvel ezelőtt úgy döntött, Sándor Frigyes díjjal fejezi ki elismerését azok felé az emberek felé, akik támogatói szerepben kötődnek a zeneiskolához. Ez a kötődés igen erősen jelen van a díjjal most elismert két ember életében. A támogatói díjat az idei évben Bartalos Kinga és Bartalos Norbert kapták.

Az est hátralévő részében a tanári koncerten mutatták be a zeneiskola pedagógusai, hogy nem véletlenül oktatják ezt a gyönyörű tantárgyat, maguk is mesterei annak.