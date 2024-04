Pénteken este a Kint a bárány (rock/metal) zenekar indít, hogy behangolja a közönséget várhatóan a Közös EP címet viselő albumuk anyagával és régi darabokkal vegyítve. A Kint a Bárány zenekar egy 2016-ban alakult formáció. A tagok Zalaszentgrótról és Zalaegerszegről verbuválódtak össze, és számos más metal felállásban bizonyítottak már. Dalaikat a precizitás és az igényesség jellemzi, amolyan örömzenei köntösbe bújtatva. Őket a Dead Gray (post-grunge metal ) követi majd a színpadon. A felállás a következő lesz: Vox: László Gergely, Drums: Bánfalvi Sanyi, Bass: Áldott András, Guitar: Sipos András. A zenekar alapítója és elsődleges szerzője Sipos András, igazából az egész ügy az ő szólóprojektjének indult és abból nőtt ki ez a hazai metál szupergroup. Ennek eredményeként 2021 végén kiadták debütáló EP-jüket, amin minden számot más és más énekelt. Ezen az estén vélhetően a szokásosnál is jobban odateszik magukat majd, hiszen ezen a napon dobosuk születésnapját is ünneplik majd. A korábban meghirdetett Monastery és Dharma koncert technikai okok miatt elmarad, pótlása később várható.



Szombaton a Children of Decadence (A tribute to Children of Bodom ) zenekarral indul az este, akik 2020-as születésük óta először látogatnak el a Kaptár színpadára. Ráadásul ez lesz az utolsó bulijuk, mielőtt kicsit visszavonulnának, hogy bővítsék a műsort és előkésztsék a következő lépéseket. A legendás finn melodeath csapat magyarországi nagykövetei több, mint egy órás műsorukban a Bodom korai korszakára fókuszálnak, de nem feledkeznek el az újabb albumokról sem. Rövid átállás után a Manomore (Manowar Tribute). A felállás a következő lesz: énekes: Bonyár Attila, gitár: Szabó Hümér László, basszusgitár: Tompa Tamás, gitáros: Maródi László, dob: Kovács Kálmán. Magyarország első Manowar tribute bandája, a Phlegethon zenekarból nőtte ki magát. Az elsősorban klasszikus heavy metal-t játszó Phlegethon repertoárjába az évek során egyre több Manowar feldolgozás került. A közönség felõl érkezõ pozitív visszajelzések és támogatás jelentette azt a szikrát, ami – a zenekar Manowar által képviselt zenei vonal iránt mutatott rajongására támaszkodva – végül fellobbantotta az ötletet. Több, mint egy évnyi tervezés és egyéb nehezítő körülmény leküzdése után, végül 2012 tavaszára elérték a céljukat, összeállt a repertoár és megszületett a Manomore. A Kaptáros buli után Németországban és Ausztriában folytatják majd a turnét.