Április 10-én, szerdán délután Olasz dallamok, magyar ízzel címmel zenés esttel folytatódott Mezőfalván a 2024-es József nádor hét programsorozat. A Kiss Kálmán Művelődési Házban „Olasz szívvel, magyar ízzel” címmel Farkas Erik színművész műsorát láthattuk. Farkas Erik nem ismeretlen a mezőfalvi közönség előtt, mivel számos közösségi rendezvényen láthatták, hallhatták az emberek. Színvonalas előadásai, szereplései méltán aratnak közönségsikert. A szerdai programon a zenei kíséretről Liszkai Lukács gondoskodott, nem kevesebb művészi értékkel. A rendkívül hangulatos program ezúttal is sok néző szívét megdobogtatta.

Április 11-én, csütörtökön is megtelt a mezőfalvi művelődési ház érdeklődőkkel. Sőt ezúttal nemcsak nézőkkel, hanem szereplőkkel is. Az ünnepségsorozat harmadik napja egybe esett a magyar költészet napjával, így nem is lehetett volna hitelesebb program az ősök tiszteletére, mint a verses, zenés délután. A fellépők között megtalálhattuk a legkisebb korosztálytól (óvodások) az iskolásokon át egészen a felnőtt kor képviselőit. Köztük a Hantosi Dalárdát, akik katonadalokat adtak elő.

A mezőfalvi óvodás csoportok is felléptek. A műsort Nagy Ferenc vezette (középen)

Közönség elé léptek a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda két csoportja, a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai, és a versszerető magánemberek.

Pusztaszabolcs nyugdíjas polgármestere a 87 éves Gubicza Tibor a maga által írt balladát adta elő

Utóbbiak közül hallhattuk Gubicza Tibor Pusztaszabolcs nyugalmazott polgármesterét is, aki az Edda zenekar 30 éve tragikusan elhunyt gitárosának, Kun Péternek állított emléket a maga által írt balladával. A program szervezője Nagy Ferenc volt, aki maga is több verset előadott. A csütörtöki délután igazán méltón képviselte a József nádor napok műsoros hagyományait.