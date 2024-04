A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta ünnepeljük, mégpedig április 11-én, József Attila születésnapján. Ebből az alkalombólévről évre irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt országszerte. A városi rendezvények mellett az általános iskolákban is megemlékeznek erről a jeles napról. A Móricz iskola diákjai csütörtökön reggel az iskola udvarán kezdték az akciót, amiben versekkel terítették be a fákat, bokrokat, majd a belváros utcáira mentek, ott folytatták, amit elkezdtek. Az ő felhívásukhoz csatlakozott a Széchenyi István Gimnázium is, tőlük Szücsné dr. Harkó Enikő és Vargáné Szujó Adél irányításával indult egy-egy csoport, hogy versekkel díszítsék ki a belváros fáit. Ugyanezt tették a Vasvári Pál Általános Iskola diákjai is, ők is tettek azért, hogy a költeményeket élővé tegyék a ma embere számára.