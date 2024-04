A rácalmási gyerekek (vezetőjük, Sata-Bánfi Ágota szerint: „ezek a drága szép gyermekek, akik annyira szépek, mint a tavaszi virágok”) erre a jeles alkalomra felidézték azokat a verseket, amiket korábban tanultak, de hoztak újakat is kifejezetten erre az eseményre Weöres Sándortól, Nemes Nagy Ágnestől, Nagy Lászlótól, Buda Ferenctől, Petőfi Sándortól a tavaszról a fülemüléről, faiskoláról, a tanulásról, a dióverésről, a kőből rakott meséről, a füstbe ment tervről, a Tiszáról.

Fotó: Inotai László

A 4T zenekar (Bosnyák László - basszusgitár, ének, Göbölös Virág - hegedű, ének, Horváth András - cajon, Karácsony Rebeka - ének, Kurkó Lajos gitár - ének) és a Rácalmási Napsugár Asszonykórus (vezetőjük: Márkusné Igmándi Zita) immár negyedik alkalommal lépett fel közösen közönség előtt azóta, hogy tavaly ilyenkor a magyar költészet napján elkezdték az azóta is töretlen közös munkát, új színt és lehetőségeket hozva mindkét csoport életébe. Bár korosztályuk eltérő, a nyelv, a zene nyelve, amit értenek, azonos, és ezt a műsor közel egy órájában be is bizonyították. A műsorban az alkalomhoz illően megzenésített verseket és saját dalokat is előadtak közösen. Olyanokat, mint Ady Endre: Az utca éneke, József Attila: Karóval jöttél, Ady Endre: Párisban járt az Ősz, Sting egyik leghíresebb dalára, a Shape of my heart zenei alapjára az új tag, Hüvelyes Zoltán elmondta Villon Testamentumának első, kilencedik és 48. strófáját. Az asszonykórus önállóan is vállalkozott versfeldolgozásra, mégpedig Petőfi Sándor: Feltámadott a tenger című híres költeményének zenés változatára. Hogy egy nagyot csavarjanak a dolgon, azt a verset a 4T is feldolgozta, csak egy kicsit másként, mégpedig a Hit the Road Jack, vagyis Ray Charles dallamvilágára. A két formáció ismét közösen szólalt meg József Attila: Kertész leszek című költeményének feldolgozásával, majd a zenekar saját száma, a Pusmogó következett, hogy aztán újra visszaadják a szót a Napsugár Asszonykórusnak, akik ismét József Attilát citálták a Rejtelmek ha zengenek feldolgozással.

Fotó: Inotai László

A 4T József Attila Altatóját szabta át kicsit, mégpedig bécsi keringős, háromnegyedes ritmusban, de nem is akárhogyan, a Metallica Nothing else matters zenei alapjára illesztve. Ebben a számban kicsit megvariálták a felállást is, Horváth András játszotta a gitárszólamot, a ritmushangszerhez pedig Kurkó Lajos ült. Új tagjuk, Hüvelyes Zoltán önálló versmondásra is vállalkozott, mégpedig Lackfi János: A zene lelke című költeményét adta elő. Zárószámként a zenekar saját szerzeményét szánták, a Horizont címűt, amely telis-tele van kiváló többszólamú vokállal. Ezt a sikerre való tekintettel meg is kellett ismételniük.

A program végén mindenki választhatott egy verset a kosárból, amit fizikailag is hazavihetett magával.