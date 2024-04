A Pannon Oktatási Központ TörpPOKosok elnevezésű színjátszó csapata is részt vett április 12-én a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozón. A dunaújvárosi iskola fiataljai egy vígjátékot adtak elő Hófehérke karácsonya címmel. Mint arról a magángimnázium beszámolt, a humoros részekben bővelkedő, de nevelő célzatú, tükröt mutató, társadalomkritikát is megszólaltató darab nemcsak a zsűri, hanem a nézőközönség tetszését is elnyerte, és hatalmas tapssal jutalmazták meg őket. A zsűri pedig dobogós helyezéssel és bronz minősítéssel értékelte a produkciót.