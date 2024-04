Egy hét híján két hónappal a bemutató előtt köszöntötte a darab alkotóit a rendező az olvasópróbán leszögezte: "a direkt aktuálpolitizálást mindenképpen el kell kerülni, egyszerűen csak tenni kell a dolgukat, és vannak olyan anyagok, olyan mesterművek, amik ha a kezükbe kerülnek, akkor önmaguktól megszólalnak, csak meg kell csinálni pontosan, szakmai oldalról támadhatatlanul. ...Nekünk az a dolgunk, hogy ezt a mesterművet mi megcsináljuk. " A darab már keletkezésekor nagy hullámokat vetett, ugyanis XIV. Lajos betiltotta pártfogoltja, Jean-Baptiste Poquelin (írói és színpadi nevén Molière) darabját, mégpedig az egyház, a francia felső osztály, és a Compagnie du Saint-Sacrement (egy befolyásos vallási szervezet) nyomására. Csak 5 évvel később játszhatták újra, de akkor is csak az átdolgozott, megszelídített változatot L’imposteur címmel. Az elérhető fordítói változatok - Petri György, Parti Nagy Lajos és Vas István - mindegyikével foglalkoztak az előkészítő munka során a dramaturgiai feladatokat elvégző Karácsony Ágnessel, és végül a Vas István féle fordítás mellett döntöttek. Elsősorban nyelvezetének könnyedsége miatt, ami talán közelebb áll a mai hétköznapi beszédhez, de nélkülözi a Parti Nagy féle verzió vulgáris hétköznapiságát. A szöveg tehát közelítőleg a 360 évvel ezelőttivel feleltethető meg, a felépítés is maradt, egy helyszínen, egy nap alatt megy végbe az egy szálon futó cselekmény.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

A történet egyszerű, de tanulságos. A mű központi témája az álszentség, amelyet Tartuffe képvisel, aki a vallásos erkölccsel takarózva követi el gaztetteit. Vele szemben áll a hiszékeny naivitás Orgon személyében és a bigott vallásosság a családban, amielynek eklatáns példája Orgon anyja, Pernelle asszony. Az álszent férfi a családfő bizalmába férkőzve az ujja köré csavarja azt, és amikor már az ő szavának jobban hisz, mint a tényeknek, és lányát is hozzáadná, megszerzi tőle a családi vagyont. A családtagok ugyan hamarosan átlátnak Tartuffe szermélyiségének álcáján, és azon, hogy Orgon túl messzire ment hiszékenységében, de nem tudják jobb belátásra bírni az elvakult családfőt. A végén persze minden jóra fordul, egy véletlennek köszönhetően Orgon mégsem jut koldusbotra, ahová magával rántaná a hozzátartozóit is. Muszáj volt egy ilyen befejezést írni a darabhoz, hiszen nem győzhet az álságos főhős, és a király igazságosságának is hiteles alapot kellett biztosítani, de az arányokból úgy tűnik, a szerző nem igazán hitt ebben a végkifejletben. Rákay Tamás látványvilága is segíti a mondandó időtállóvá tételét, a szereplők ruhái akár maiak is lehetnének, Orgon otthonának felöltöztetése sem sugall egyetlen kort sem, legfeljebb egy-egy apróbb kellék mutatja csak, hogy akár korunkban is játszódhatna a történet, bár a mondanivaló középpontjában pusztán a jelenség áll.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Az olvasópróba óta eltelt majdnem két hónap, és a szerencsések már bepillantást nyerhettek a kétfelvonásos produkcióba a nyilvános főpróbán. Annyi már tudható, korrekt színházi produkcióra számíthat a néző, aki jegyet vált, korrekt szerepformálásokkal, helyenként egészen kiemelkedő alakításokkal és szép képekkel. No meg egy gyönyörű, erős záróképpel.