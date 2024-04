Április 12-én, pénteken, 7. Kaptár fesztivál első napján egy látszólag eddig ismeretlen, a The Moonshine névre hallgató zenekarral indítanak a szervezők. Akik egy kicsit bennfentesebbek, azok már tudják, hogy a Hang Szín Tér művészeti középiskolában alakult bandát eddig Kötelező Zenekar néven ismerhettük meg.

Az öt tagú banda több műfajból táplálkozó alternatív rockot játszik. Őket váltja a különleges, Hotel Hédoné nevet viselő négytagú banda, akik ars poetica-ként a következő mottót használják: Kozmikus gyárvárosi éjszakák álmait hajszoló alter zenét árulunk szeszes italért. Egyébként pedg így vallanakmagukról: "A gyárvárosban születtünk, itt nőttünk fel, már félig rozsdavárosban töltjük felnőtt életünket. Itt született a zenénk is, nőtt fel velünk együtt, és próbál nem annyira felnőttként viselkedni. Általa letűnőben lévő kis világunk nosztalgikus bájába kapaszkodva kínálunk helyet mindazon kéjenceknek, akik szintén az ábrándozásokban való élvezkedés látcsövén keresztül szemlélnék a világot. A megvalósítás eszközei az elvont dalszövegek, és a kötetlen stílusú rockzene."

Főműsoridőt kapott a már tíz esztendőnél is régebben működő Névtelen Utca zenekar. Beharangozásként ők egy születésnapi verssel is készültek a város legbiztosabban működő élőzenés helyének: "2013 óta bizony Itt van ez a Marha! Sajàtok a dalok, amire a Pàlinka is hatott. Dunaújvárosiak vagyunk Meg egy kicsit Csepeliek A Tömèny romantikàt Sokszor ti is lenyelitek! Kaptàrral a vilàg ellen Boldog szülinapot".

Az élőzenés etapot a melodikus death metalt, thrash metalt játszó, 2010 januárjában alakult Morhord zenekar zárja, akik egyébként július 13-án a XXX. Rockmaratonon fesztiválon is fellépnek majd.

Levezetésként hajnalig RockDisco szórakoztatja a kitartó bulizókat Tökivel.

A szombat esti csapatást a Sevége zenekarral hete együtt kezdeni.

"A 2020-as Covid járvány alatt alakult fiatal zenekarnak közel 1 éve volt egy koncert képes bandát összeraknia. A progresszív rock és metál világát azóta is folyamatosan formálják a saját szájízükre. A dunaújvárosi Sevége zenekar fő céljának tekinti az élőzene szeretetének átadását."

Őket a 2010-ben alakult Pop MockUp követi, akik szintén fellépői lesznek a Rockmaratonnak.

Saját meghatározásuk szerint amit játszanak az "antipop muzsika mélységekkel és magasságokkal", de talán a new metal, rap-core, hard-core keveréke is pontosíthatja a műfaji besorolást.

Ez az este is metállal fejeződik be, már ami az élőzenét illeti, ugyanis a színpad utolsó fellépője a VII. Kaptár fesztiválon a 2013 nyarán alakult melodeath/core/metal zenekar, a Misfit River lesz.

Kell-e mondanunk, hogy ők is fellépői a Rockmaraton fesztiválnak? A levezetést ezen az estén egy RetroParty adja Sogival.