A műsor hangulatát, stílusát, ahogy korábban is, jazz standardok határozták meg. Az előadók mindösszesen kilenc számmal készültek az alkalomra, köztük olyanokkal, mint Sonny Rollins: Tenor Madness, John Coltrane: Africa, Percy Mayfield: Hit The Road Jack, Henderson: Recorda Me, vagy Joe Zawinul: Mercy, mercy, mercy című szerzeménye, illetve olyanokkal, amiket csak címükön emlegettek: Fever, Mas que Nada, Moten swing, Just...

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Bár ezúttal nem volt olyan tömegjelenet, mint amit rendszerint megszokhattunk, de rendkívül hálás közönségük volt a fiatal rézfúvósoknak, és a nyitott cukrászdaajtónak köszönhetően a fellépés alatt még gyarapodott is a hallgatóság létszáma. A szokásoknak megfelelően a mini koncert előtt és után is az ötletgazda, Szmodics László állt ki a publikum elé, és például az esemény dátumához közel eső jeles napokról beszélt, de mindig akad egy irodalmi idézete, egy verse (ami a költészet napja közelében természetes is), vagy valamilyen humoros szójátéka. A következő alkalommal a rendezvény visszatér az eredeti tervhez, hiszen legelőször az I. Sugárúti Fesztivál részeként járták muzsikusok a Vasmű úti vendéglátóhelyek előtti tereket, hogy ilyen sajátos utcazenével szórakoztassák a nagyérdeműt. Tehát a következő alkalom a III. Sugárúti Fesztivál lesz május elsején.