Nem véletlen, hogy a Veszprémi Petőfi Színház adott otthont a rendezvénynek, hiszen ők már 2023. január 1-je óta viselhetik az Autizmusbarát Intézmény elnevezést. „A jótettek javarészt titokban születnek. Semmiféle műszer nem jelzi őket, semmiféle statisztikai apparátus nem készít róluk táblázatot. De jelenlétük csak annál valóságosabb” – idézte a rendezvényen köszöntőjében Pilinszky János sorait Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár. Wachterné Orosz Adrienn sajtó- és közönségkapcsolati vezető elmondta, hogy Skaliczky Tímea szervezővel közösen vettek részt a rendezvényen, amelyen a középpontjában az útmutatás, embertársaink megértése, elfogadása állt. Az AutiSpektrum Egyesület szakemberei délelőtt és délután is szemléletformáló workshop keretében igyekeztek közelebb hozni az érdeklődőket az autizmussal élő embertársainkhoz. A foglalkozásokon példák során, élettapasztalatok megosztásán keresztül érthette meg a hallgatóság, hogy senki nem „más”, csupán mindenki a maga módján egyedi és különleges. A foglalkozáson érintett édesanya és autizmussal élő fiatal is részt vett. A vidéki színházak képviselőit és a helyi társintézmények vezetőit avatta be Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes-kreatív menedzser, mentálhigiénés szakember az Autizmusbarát Intézmény minősítésének feltételrendszerébe és annak kivitelezésébe. Ahogy fogalmazott, „nem kell sok dolognak megfelelni annak érdekében, hogy nagyon nagyot tudjunk tenni a kihívással élő embertársainknak”. A feltételrendszert és az Autizmusbarát Intézmény matricát is átadták a vidéki színházaknak. A mostani eseményen a békéscsabai Jókai Színház, a budaörsi Latinovits Színház, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház, a kaposvári Csiky Gergely Színház, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, a szombathelyi Weöres Sándor Színház, valamint veszprémi a Kabóca Bábszínház, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Laczkó Dezső Múzeum képviselői vették a minősítést. A nap végén Dan Gordon: Esőember című drámáját nézhették meg az esemény résztvevői.

Fotó: Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza

A veszprémi színház az Autisták Országos Szövetségének kártyarendszeréhez csatlakozva kedvezményes jegyet biztosít az autista személyek számára, amelyet az AOSZ kártya felmutatásával igényelhetnek. A jegypénztárban lehetőség van a kifejezetten autista személyek számára összeállított támogató készlet átvételére is. Az ebben található eszközök segítséget nyújthatnak az előadások befogadásában. A színház honlapján és az előadásaikhoz kapcsolódó kreatívokon jól látható módon feltűnik az autista látogatók számára fontos és az előadás biztonságos befogadásához nélkülözhetetlen információkat. Kisfilmet is készítettek, amely bemutatja a főbejárattól a nézőtérig vezető utat, valamint az esetleges hang- és fényhatások milyenségét, hogy felkészülhessenek az autista nézők a rájuk váró hatásokra. Az előcsarnokban, mosdókban folyamatábrák segítik a tájékozódást. Szükség esetén, egy nyugalmat biztosító helyiség is a rendelkezésre áll számukra.

Fotó: Veszprémi Petőfi Színház

A Bartókban nem újdonság mindez, hiszen már hosszú évek óta járnak autisták a színházba, és a szervezők, a nézőtéri ültetők már jól tudják, hová kell ültetni őket, hogyan kell hozzájuk viszonyulni. Ezt a hozzáállást szeretnék még jobban kiterjeszteni. A veszprémi példát alapul véve a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden feltétel adott legyen, hogy az autizmussal élők is biztonságosan élvezhessék előadásaikat.