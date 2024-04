Kora délután a szolfézs terembe alig fértek be a családi csapatok, hogy összemérjék tudásukat, felkészültségüket és kreativitásukat, természetesen zenei témákban. Az egyik ilyen feladat a csapat indulójának megírása volt, amit aztán az első három helyezett (ezúttal egy negyedik is, akik nem kaptak helyezést, de indulójuk kellően érdekes volt) előadhatott az esti szülő-diák koncerten, amikor is a szervezők kihirdették a vetélkedő eredményeit.

A koncert egy érdekes felütéssel kezdődött, Szöllősi Barna Péter (szólógitár) és édesapja, Szölőssi Péter (basszusgitár) egy Deep Purple klasszikussal indított villanygitárokon, mégpedig a Highway Starral szólóstól, mindenestül. A hard rock kitérő után szelídebb vizekre evezett Czeglédi Álmos és édesapja, Czeglédi Péter Pál, akik a Kis kece lányom című gyermekdalt játszották akusztikus gitárokon. Őket Müller Lotti (cselló), Müller Nóra (zongora) és anyukája Subecz Kornélia (zongora) követte a Megfogtam egy szúnyogot című gyermekdallal. Lotti eltökéltségét és teljesítményét dicséri, hogy mindössze januárban kezdett el a hangszerrel foglalkozni. Szili Amira (fuvola) és testvére Szili Olivér (klarinét), valamint édesanyjuk, Horváth Ottilia Dóra (klarinét) egy részletet adott elő a Merrily We Roll Along című musicalből. A Gózon Noé - Gózon Zoé testvérpár Diabelli: Scherzo című szerzeményét adta elő zongorán. Müller Nóra (zongora) és édesanyja, Subecz Kornélia (zongora) közös produlciójában a Menyasszony, vőlegény című dal csendült fel. Tino Jeschek: A kötéltáncos című darabját egy testvérpár, Vesztergom Miklós (fuvola) és Vesztergom Vilmos (harmonika) adta elő. A Fügedi Noémi (harmonika) és Gózon Zoé (cselló) duó Alfons Holzschuh: Little Dolly című darabját játszotta. Katona Bálint (harmonika) és anyukája Halmai Nóra (hegedű) ugyancsak egy Alfons Holzschuh darabot választott, a Summer dreams címűt. Mozart: Cauca inversus című szerzeményét Bujdosó Jázmin (hegedű) és unokatestvére Nagy Sifra (hegedű) adta elő. Kovács Léna (hárfa) és testvére Kovács Szofi (hegedű) Jim McCann - The Sally Gardens című szerzeményét választotta, Kollár Bálint (klarinét) és testvére Kollár Karina (fuvola) Dave Mckeown: Stage Right című szerzeményével állt elő. A koncert egy olyan csapat fellépésével zárult, akik nélkül nincs szülő-diák koncert, ugyanis a Rozs formáció (Rozs Viktória- klarinét, ének, Rozs István-gitár, Rozs István-ének és Rozs Balázs-gitár) már 11 éve minden alkalommal közönség elé áll ebből az alkalomból. Ezúttal a You Are My Sunshine című szerzeménnyel.