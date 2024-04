A tájékoztató bevezetőjeként egy összefoglalót adott az évad eddigi történéseiről, sikereiről, az évadból még hátralévő bemutatóról, Molnár Ferenc A farkas című komédiájáról..

Őze Áron elmondta, a Mikro fesztivált eddig is pályázati forrásból valósították meg, és úgy tűnik, hogy a jövő évi fesztivál is biztos lábakon áll financiális szempontból, tehát negyedik alkalommal is megrendezhetik ezt a sikeres fesztivált. Nem véletlenül használta ezt a kifejezést, hiszen már a tavalyi színházi seregszemlének is országosan híre ment. Felidézte, hogy amikor Csadi Zoltán művészeti igazgatóval eltervezték ezt a fesztivált, akkor az volt a kikötése, hogy ez ne egy verseny legyen, ne rangsorolja zűri az előadásokat, ugyanis abban hisz, hogy a színház nem lehet versengés tárgya és helyszíne, hiszen szubjektív műfaj, nem mindenkinek ugyanaz tetszik.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő



Most már biztosan állítható, június 1 és 8 között az ország különböző részeiből és még határon túlról is érkeznek izgalmas előadások, erre az időszakra egy kicsit a színházi szakma középpontjává válik a Bartók. Az igazgató hangsúlyozta, mind az előadók, mind a menedzsmentek, mind a színházi vezetők örömmel fogadják a meghívást és örömmel jönnek Dunaújvárosba, mert egy nagyon jó, befogadó, érzékeny, igényes közönséggel találkoznak itt, és emiatt itt érdemes színházat, színházi seregszemlét csinálni. Véleménye szerint a közönségnek is öröm, hogy idejönnek ezek az előadások, hogy nem gagyit hoznak ide, hanem komoly országos színházi értékeket.

Őze elmondta, most is ennek szellemiségében épült fel a Mikro fesztivál, ami idén egy nappal rövidebb lesz, ugyanis a Bartók is választási helyszín, ezért vasárnap már át kell adni a helyet a szavazóurnáknak. A kezdeti elképzelés az volt, hogy stúdióelőadásokat hoznak. Már a második évben kiderült, hogy akkora az érdeklődés – és nem csak városon, vagy régión belül, de országosan is –, hogy több stúdióelőadást kellett a nagyszínpadra áttenniük a nagyterem nézőtere elé, emellett kialakítottak egy olyan megoldást is, amikor ugyancsak a nagyszínpad a játszó tér, de a nézőteret is a nagyszínpadon építik fel. Idén sem lesz másként. A fesztivál keretein belül hat színháztermi, három stúdiótermi felnőtt három stúdiótermi gyermek előadás lesz és két olyan, ahol a nézőtér is a színpadon helyezkedik el.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő



A fesztivált idén is egy kiállítással nyitják az aulában. Barátaink, a színészek címmel az Országos Színháztörténeti Múzeum és a Bartók közös kiállításán közkedvelt színészeink láthatók kedvenc állataikkal.

Érkezik a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata, a Rózsavölgyi Szalon, a Pinceszínház, a Centrál Színház, a Katona József Színház, a A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata, az Örkény Színház, a Vígszínház, az Orlai Produkció , a MárkusZínház és a Hermethia Bábszínház egy, vagy több előadással. A fellépők között olyan nevek is felfedezhetők, mint Alföldi Róbert, Sztarenki Pál, Medveczky Balázs, Pokorny Lia, Balsai Móni, Schmied Zoltán, Gyabronka József, Kerekes Éva, Kiss Mari, Balázsovits Edit, vagy Molnár Piroska. Mindösszesen 11 felnőtt és az érdeklődéstől függően 3, vagy 5 gyermekelőadást terveznek a nyolc nap alatt, tehát eléggé feszített a program ismét. Mindehhez erre az évre kidolgoztak egy jegyeladási stratégiát. A felnőtt előadások ára 6000, a gyermekelőadások ára 3000 forint lesz. A tavalyi tapasztalatok alapján – hiszen látták, hogy voltak olyanok, akik az összes előadásra jegyet váltottak – kidolgoztak egy bérlet-konstrukciót is. Lesz egy úgynevezett szabad bérlet 30 ezer forintért, ami hat, szabadon választott előadásra lesz érvényes. A másik bérlet mind a 11 felnőtt előadásra érvényes, ez 44 ezer forintba kerül. A gyermek előadásokra három, vagy több gyermek esetén 20 százalékos kedvezmény vehető igénybe a jegyek árából. A Mikro fesztivál műsorfüzete már elérhető a Bartók szervezésénl, és a jegyek értékesítését is elkezdték már.