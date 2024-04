Április 11-én tartjuk a magyar költészet napját. Országszerte ilyenkor a verseké és a kultúráé a főszerep. Így lesz ez Kisapostagon is. A műsor ugyan még formálódik, de már most tudható, hogy a Nőegylet és a Nyugdíjas klub tagjai is emelik az ünnep fényét az előadásukkal.Várnak mindenkit a kultúrterembe nagyon sok szeretettel 16 órára!