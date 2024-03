Megtaláltuk Marcellt, aki a Teol.hu-nak elmondta, hogy a dalnak nem csak az előadója, hanem a szerzője is egyben, és ez az első saját szerzeménye. Az ötletet, hogy szélesebb körben bemutassa és a videómegosztó portálra feltegye a számot, családjának, barátainak köszönheti, akiktől már korábban is rengeteg pozitív visszajelzést kapott. Egyik barátja, Petrits Norbert volt az, aki a számot a most hallható formában véglegesítette, a dobbal és basszussal kiegészítve a stúdióban rögzítette.

Azóta sokan meghallgatták a dalt, Marcell számos pozitív visszajelzést kapott, mindenki dicsérte a nótát, ami nem is csoda: szinte elsőre megjegyezhető, de mégsem túl populáris zenéről van szó. Még a vájtfülűek sem tudnak rosszat mondani róla, zeneileg ők is látnak fantáziát a fiatalban.

További infók és videó a teol.hu-n.