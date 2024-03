A költészet definícióját keresve segítségül hívta Gyulai Pált („az emberi szív eleven és szabatos rajza”), Kölcsey Ferencet („a költészet a gondolattá érlelt érzeménynek kifejezése”) és Kiss Kálmán költőt is (A gyönyörűség alakzatai), de idézett Horatiustól és Pósa Lajostól is. Természetesen definíciót kapott a zene is az előadásban, a zeneköltő szóra előkerült Beethoven is. Elhangzott, hogy az emberi kultúra kezdetén költészet és zene egységben létezett, a zenei példák pedig Schubert és Beethoven zenei világából hangzottak el, főként az utóbbi munkáit elemezve.

A második részben az eredetileg tervezett Egmont nyitány helyett Beethoven Coriolan nyitánya került a fókuszba. Az alapos elemzésbe még az irodalmi összefüggések is belekerültek, és természetesen rengeteg illusztráció és zenei bejátszás is.