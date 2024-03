Szépen, csendben - ahogy szeretteinkre emlékezni illik -, megnyitó ceremónia nélkül nyílt meg a kiállítás. A zeneiskola falain azok a festményei vannak kiállítva, amelyeket fia, a szintén képzőművész Pats Dániel válogatott gondosan. A tizenkét alkotás átöleli szinte teljes pályájának állomásait, összefoglalja korszakait. Az intézményben nem csak Pats József állított ki korábban, hanem az általa szervezett SKICC alkotótáborok anyagát is többször kiállították. Ahogy azokon a tárlatokon is, most is több alkotás látható zenei témában is.

A kiállítás várhatóan április közepéig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében, utána átadja a helyét a Dunaújvárosi Vegyeskar egy alkotójának.