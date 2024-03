Megújult a fotóművészeti diplomák elnyerésének feltételrendszere. A 2023-ban MAFOSZ ­fotóművészeti diplomákat átvevők fényképei is helyet kaptak a könyv oldalain. A nemzetközi szövetség fotóművészeti diplomáit is a MAFOSZ segítségével lehet elérni. 2023-ban 26 alkotó állította össze dokumentációját, és szerezte meg a FIAP fotóművésze cím valamely fokozatát. Munkáikból a kötetben is található egy kis szelet. Az abban szereplők a Mafosz eseményén vehették át a Fotó Hungarikum albumot is. Megújult szerkesztéssel már kilencedszer jelent meg a Fotó Hungarikum album, amely mára amellett, hogy a MAFOSZ Szalon katalógusa, a közel kétszáz alkotó 385 fotójának közlésével ez az elmúlt esztendő(k) jelentős magyar fotógyűjteménye.

Kontár Csaba

Forrás: MAFOSZ, Solymos Ákos, Czúni Imre

A Panoráma Fotó Egyesület 2015-ban alakult jellemzően a Dunaferr Ifjúsági Szervezet keretein belül működő Panoráma fotóklub tagjaiból.

