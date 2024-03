A program 8 órakor kezdődik kézműves játszóházzal, amelynek tojáskeresés is része lesz. 9 órától a Rácalmási Társasjáték Klub tagjaival élvezhetik a táblajátékok örömeit. 11 órától húsvéti koncertet ad a Rácalmási Glória Kamarakórus. 11.30 órától pedig a Rácalmási Barina Táncegyüttes gyermek és felnőtt csoportjai mutatkoznak be, majd megtáncoltatják a közönséget is.