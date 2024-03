Bár már januárban tartott egy lemezbemutató koncertet a budapesti Akvárium klubban, a Kilövés című lemez hivatalos megjelenési dátuma mégis február 29. lett. A zenei karrierjét dobosként kezdő előadó 2016-ban kezdett szólókarrierbe, ez pedig konkrétan azt jelenti, hogy lényegében évente egy albumot piacra dobott, hiszen a Kilövés a nyolcadik megjelent lemeze. Tavaly azt nyilatkozta, hogy hirtelen egymásutánban négy albumot szeretne megvalósítani – ennek első elme a most megjelent –, mégpedig mind a négyet más és más zenei stílusban: elektronikus, instrumentális, akusztikus és egy duett lemezt szeretne. Ezúttal a mindig kísérletező művész elektronikus zenei köntösbe öltöztetve prezentálja legújabb dalait. A koncerten a rock’n’roll és az elektronika nem hagyományos egyvelege hallható, legközelebb a Turbinában, március 14-én este.

Frenk Kilövés című albuma szerzői kiadásban látott napvilágot, terjesztője a WMMusicDistribution. A lemezen 7 szám hallható: Ébredés háromkor (Frenk-Tóth András), Analóg szívhang (Frenk), Síró robot (Frenk-Tóth András), Ha táncolok veled (Frenk), Pokolpornó (Frenk), Álmodozó (Frenk), Kilövés (Frenk-Tóth András). Ebből a Ha táncolok veled már decemberben a közönség elé került egy klip formájában, mintegy Frenk karácsonyi ajándékaként. Az elektronikus alapok ellenére erősen átüt a textúrán Frenk markáns dallamvilága és előadói attitűdje, így a rajongók ebben sem fognak csalódni benne.

Fotó: Száraz Kata

Frenk, aki Torma Gábor néven látta meg a napvilágot Dunaújvárosban, már gyerekként is rajongott a zenéért. Hatévesen kapta meg első gitárját, néhány évvel később pedig egy pianínója is lett, és kilenc évesen élhette át élete első koncertjét a Münnich Ferenc Gimnáziumban, ahol egy metál zenekar dobosa volt. Zenei karrierjét egy dunaújvárosi zenekarban, a JKE-ben kezdte, majd félbehagyott zenei tanulmányai után Bérczesi Robi invitálására megalakították a Hiperkarma zenekart, teli dunaújvárosi tagokkal, ami fordulópont volt Frenk életében is: ekkor került be ugyanis az underground zenei kultúra sűrűjébe. Frenk a kezdetektől – tehát több, mint egy évtizede – ott van a Budapest Bár zenekarban is, de kiteljesedni szólókarrierjében kezd igazán. Mindemellett a Wake Up 1230 zenekarban éli ki a benne lakó punk zenei szükségleteit. Utoljára velük koncertezett Dunaújvárosban tavaly, a mozi színpadán.