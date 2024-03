Mintegy nyolcvan diák, zeneoktató és szülő gyűlt össze március 23-án a Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Reggeltől délutánig tartották itt az első közös hangszeres próbájukat. Vándortalálkozóra készülnek, amelyet május 26-án tartanak majd Székesfehérváron.

Fotó: Laczkó Izabella

Nemes József, a Martonvásári Művészeti Iskola igazgatója az előzményekkel kapcsolatban lapunknak elmondta, korábban több olyan alkalom volt, amikor a vármegyei művészeti iskolák növendékei együttesen léphettek fel, vagy valamilyen közös produkcióban szerepeltek. Azonban a covid-világjárvány miatt a fellépési lehetőségek, a zenei programok, találkozók szüneteltek, abbamaradtak. Ezt a közösségi együtt zenélést szeretnék most újraéleszteni a Vándortalálkozó ötletével, amelyben a vármegye valamennyi művésznövendékének, tanárainak szeretnének lehetőséget biztosítani.

Fotó: Laczkó Izabella

A most szombati találkozó még csak egy próba volt, amelyre Bicskéről és Martonvásárról is érkeztek csapatok. Köztük voltak házigazdaként a Sándor Frigyes Zeneiskola vonós zenekarának tagjai is. Pomposné Zelena Erzsébet, a mi zeneiskolánk hegedűtanára mesélt arról, hogy tavaly (amikor a dunaújvárosi zeneiskola fennállásának 70 éves évfordulóját ünnepelhette) elhívták egy műhelymunkára Csuka Tímeát, aki a kurzus során megmutatta, miként lehet áthangszerelni egy-egy művet korosztályos és zenekari adottságokat figyelembe véve. Ennek abban is jelentősége van, hogy ha például nincs csellós egy adott csapatban, akkor is lehetőség legyen együttesben játszani. Mint mondta, általában az ötödik osztály után lehet beültetni a diákot zenekarba, mert ekkorra ér el egy bizonyos szintet tudásban és tapasztaltban is. Viszont ennél a korosztálynál igen nagy a lemorzsolódási arány. Ha egyszerűbbé hangszerelnek át egy-egy darabot és lehetőséget biztosítanak a zenekari szereplésre, az kellő motivációként szolgálhat a legifjabbaknak és a nagyobb diákoknak egyaránt.

Ekkor ötleteltek a zeneoktatók, s felvetették, mi lenne, ha egyesítenék erőiket, a vonós zenekaraikat, és egy szám erejéig összehoznának egy szimfonikus zenekart is. A fellépő alakulatokat, a Bicske-Dunaújváros-Martonvásár Ifjúsági Szimfonikus Zenekart Bódi Árpád, a martonvásári intézmény igazgatóhelyettese fogja össze. Mint azt elmondta, január végén kezdték meg a közös zenekari munka összeállítását. Sok kolléga segíti a megvalósítást, a mintegy hatvanhét növendék egyéni felkészítését is, így például Balogh Zoltán, Müller Tamás, Tótin István, Sütő Balázs, Jakab Annamária, Szakács Szilvia, Molnárné Karafa Zsuzsanna, Ugróczki Csilla, Grósz Mónika, Tóth Levente, Simon András, Fábián Adonisz, Gergics Anna, Szalóki Roland, Kovács Tibor, Farkas Tamás, Hámori Zsófia.

A szimfonikus zenekarban vonósok, fafúvósok, rézfúvósok, ütőhangszeresek is részt vesznek, a legfiatalabb tagjuk 8 éves, sokan középiskolások, de van felnőtt nagybőgősük is, Schneider Vilmos személyében.

Fotó: Laczkó Izabella

Három szerzeménnyel készülnek a Vándortalálkozóra. Az egyik a Karib-tenger kalózainak főcímdala, amelyet Bódi Árpád hangszerelt a zenekarnak; a másik a Can't take my eyes off of you című ismert sláger (az „ájlávjúbébi”), amelynek átiratát a székesfehérváriaktól kapták; illetve a Greensleeves című zenével is fellépnek majd.