Az összművészeti tárlatnyitón a zene varázsát a Czakó István – Marics Tamás gitáros páros képviselte, akik a Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, és erre az alkalomra egy csodás mini jazzkoncertet rögtönöztek a Bartók aulájába, fantasztikus hangszeres tudásról téve tanúbizonyságot. Mi sem bizonyította jobban, hogy a múzsák testvérek, mint Kiss Kálmán költő A festőhöz című verse, amit maga a poéta adott elő az aula közönségének, szokása szerint fejből.

Ne a látványt fesd, hanem önmagad! Tégy külsővé belső tartalmakat!

Budainé Varga Szilvia könnyeivel küszködve elragadtatásának adott hangot, hogy ezzel a műsorral a képeivel, a festményeivel, a rajzaival, a mandaláival mennyire összhangba került ez az egész ceremónia. A háláját úgy igyekezett kifejezni, hogy saját kezével készített, új tervezésű könyvekkel ajándékozta meg azokat, akik segítettek neki ezt a kiállítást megvalósítani. A fentebb felsoroltakon kívül ilyen személyre szabott (rózsaszín és fehér) emléket kapott még Fehér Dóra is, aki a meghívót is tervezte, illetve ő állította össze a vetített, digitális anyagot is.

A Bartók aulájában a festmények, rajzok és mandalák mellett RéSzabó Irén alkotásai is megtekinthetők szabadon a színház nyitvatartási idejében, illetve külön helyet kapva Budainé Varga Szilvia iparművészeti alkotásai, így az általa tervezett és kötött könyvek is.