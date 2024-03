Március 21-én, csütörtökön 17 órakor az ImPulzusok Cimbalomra elnevezésű koncertsorozat részeként Kovács Mihály és Hajdu-Csendes Henrietta cimbalom művészek ellátogatnak Dunaújvárosba, a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskolába, ahol egy órán át szórakoztatják majd a közönséget. A koncert során megmutatják ennek a hungarikumnak számító hangszernek különböző színeit, technikai adottságait különböző stílusban, zenei korszakokon keresztül (népzene, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, 20. századi és kortárs művek). A koncert végén a hangszert ki is próbálhatja a közönség. Csendes Henrietta és Kovács Mihály már sok-sok éve intenzíven dolgozik együtt kamara felállásukban. Egy baráti beszélgetés során pattant ki fejükből ennek a koncertnek és repertoárjának ötlete. Mivel az eredeti cimbalom repertoár elég szerény, ezért elhatározták, hogy színesíteni fogják a szeretett hangszerükön játszható darabok mennyiségét. Szerencsére baráti körükben rengeteg zeneszerző vállalkozott azon nemes feladatra, hogy erre a nem mindennapi hangszerre komponáljon új műveket.

Az intézmény 2002 óta, kétévente rendezte meg a Regionális Klarinétos Találkozót, 2016 óta pedig a kibővített Regionális Fafúvós Találkozót. 2024-ben ismét várják a klarinét, oboa, fagott, fuvola, furulya hangszerek szerelmeseit. Szóló produkciók és kamaracsoportok jelentkezését is várják. A találkozó célja a bemutatkozás, a tapasztalatcsere, a szakmai fejlődés. Az összejövetel hangverseny formájában zajlik, amit egy kötetlen szakmai beszélgetés, valamint egy előadás követ. A Fafúvós találkozó díszvendége, szakértője Czeloth-Csetényi Gyula fuvolatanár, a „The flute blog” szerkesztője és „A magyar fuvolázás elmúlt kétszáz éve és európai beágyazódása” című fuvolatörténeti és metodikai esszé gyűjtemény társ-vezető írója. Előadása, is e kötethez kapcsolódóan, a magyar fuvolatörténet és a magyar fuvolatanítás elmúlt 200 évének érdekességeibe nyújt betekintést.” A találkozó időpontja: 2024. március 23, szombat 10 óra. A Regionális Fafúvós Találkozó jelentkezési határideje: 2024. március 11.

A zeneiskola növendéke, Tótin Katalin tanítványa, Bartalos Ádám március 19-én tart teltházas koncertet a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában. Azoknak, akik nem jutottak be erre az eseményre, március 26-án, kedden 18 órakor tart egy pót koncertet a Sándor Frigyes zeneiskolában. Az esten közreműködik a Small Jam Band, Tótin István és Balogh Zoltán András.

Idén is lesz Jazz Café, április 11-én, csütörtökön 17 órától a tavaly olyan jól bevált új helyszínen a volt Gárdonyi, jelenleg Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola előcsarnokában. A koncerten a szokásokhoz hűen fellépnek a Sándor Frigyes zeneiskola növendékeiből és tanáraiból alakult zenekarok.

Csellómánia hegedűvel fűszerezve címmel rendeznek koncertet a zeneiskolában a Zeneakadémia Bartók Béla Konzervatóriumának csellista növendékei április 13-án, szombaton 15 órakor. Az eseményen fellép a Józsefvárosi Zeneiskola hegedűs növendéke, Róka Lilla is, akit már sokszor hallhattunk a zeneiskola különféle rendezvényein is. Ezúttal egy önálló koncertrepertoárt mutat be majd Bokor Ildikó zongorakíséretével. Felkészítő tanára Szászné Réger Judit.

A zeneiskola ebben a tanévben ismét megrendezi a Regionális Zongora és Zongora Négykezes Találkozót, amelyre szeretettel várnak minden kollégát, érdeklődőt és fellépni kívánó növendéket. A találkozó célja a bemutatkozás, a tapasztalatcsere, a szakmai fejlődés, az együtt muzsikálás, egymás megismerése. Az összejövetel hangverseny formájában zajlik, amit egy kötetlen szakmai beszélgetés követ. A találkozó díszvendégei, szakértői: Lőwenberg Dániel zongoraművész, a salzburgi zeneakadémia, a Mozarteum zongora tanszékének adjunktusa, valamint a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium tanára, valamint Péter Zoltán Szlovéniában élő vajdasági magyar származású zongoraművész és egyetemi tanár, aki koncertszólistaként, számos kitűnő és világhírű muzsikus kamarapartnereként, valamint az Amael zongoratrió állandó tagjaként rendszeresen koncertezik Szlovéniában és külföldön. Számos hangfelvételt készített, valamint tizenegy CD-hanglemezt adott ki a Szlovén Rádió és Televízió hanglemezkiadója és más lemeztársaságok gondozásában. Több kottakiadványa, szakcikke és egyéb publikációja jelent meg. Kottáiból a helyszínen lehetőségük lesz vásárolni is. A szólisták egy szabadon választott művel jelentkezhetnek. A kamaracsoportoktól, négykezes, vagy akár hatkezes produkciókat is várnak, amelyek egy, vagy akár két zongorára írt művek is lehetnek. A találkozó tervezett időpontja: 2024. április 20, szombat 10 óra.

A tavaszi sorozat méltó zárása lesz az április 22 és 26 között zajló Sándor Frigyes Napok rendezvénysorozata, amelyről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy április 22-én Növendékhangverseny/rajzpályázat, április 23-án térzene, április 24-én Szülő-diák vetélkedő és -koncert, április 26-án Tanári gálakoncert és a Sándor Frigyes-díj átadása szerepel a tervekben.