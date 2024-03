A Nemzetközi minősítő táncversenyre rekordszámú jelentkezés érkezett, köztük Füsi Gyöngyi tanítványai is a Wesley-DaCapo alapfokú Művészeti Iskolából több kategóriában is, számszerint 64 ifjú táncos. A produkciót nemzetközileg és országosan is elismert szakmai zsűri (Joós Judit, Barta Viktória, Kiss Péter, Benyovszki Fanni, Barna Melinda) értékelte korcsoportonként, műfaj és besorolás és létszám szerint. Az értékelés szempontjai között a művészi kivitelezés és hatás, az egyediség, eredetiség, a technika, az előadásmód, a koreográfiához illő kosztüm és zene összhangja egyaránt szerepelt.

Nyugodtan mondhatjuk, hog ysikerrel tértek haza a művészeti iskola táncosai, ugyanis 1 Arany, 5 Ezüst és 5 Bronz minősítést kaptak a bemutatott 7 koreográfiáért.