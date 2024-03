A sorozat teljes ideje alatt megtekinthető volt az Isten szolgája - Esterházy János vándorkiállítás a könyvtár felnőtt olvasótermében az intézmény nyitvatartási idejében. A kiállítás Esterházy János életútjának és örökségének állított emléket.

Két nagyrendezvényt is tartottak ezidő alatt a könyvtárban. Elsőként élénk érdeklődés mellett levetítették a Triptichon - Esterházy János élete és öröksége című (80 perces fesztivál változat) történelmi dokumentumfilmet, amely meglehetősen részletesen és plasztikusan mutatja be a felvidéki magyar politikus önfeláldozó tevékenységét, kimondhatatlanul bátor szembefordulását a nácikkal a zsidók deportálása ellen, kiállását mind a magyar, mind a cseh, de még a lengyel nép, az igazság mellett. Bátorságát jól jellemzi az az ikonikus mondat, amit Hitlerrel szemben intézett: „A mi jelünk a kereszt, nem pedig a horogkereszt”. A film alkotói majd öt évig készítették a visszaemlékező alkotást, bejárva a helyszíneket, megkeresve a még élő rokonokat, azokat, akik valamilyne ponton kapcsolódtak Esterházy életéhez, akár politikusi pályafutása során, akár a börtönévek alatt. A nyersanyagból aztán több filmváltozat is készült. A legátfogóbb egy háromszor 52 perces változat, egy történelmi minisorozat, a lengyel állami televízió a műsorára tűzte a kifejezetten a lengyel közönségnek szánt 72 perces filmváltozatot, de az alkotók az itt vetített 80 perces változat mellett elkészítettek Apám, Esterházy János címmel egy 35 perces, rövid dokumentumfilmet is. A programsorozat keretében ez utóbbit is levetítették a könyvtárban, ráadásul nem is egyszer, ugyanis a középiskolákat célozták meg ezzel. Dunaújvárosban 11 csoport látta az alkotást, és a szervezők szerint meglehetősen jó visszhangot váltott ki a fiatalokban.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A 80 perces verzió vetítése még attól is különleges volt, hogy a film rendezője, Zsigmond Dezső, és a film producere Csányi János is úgy gondolta, fontos, hogy jelen legyen akkor, amikor a filmalkotás találkozik a közönséggel, és a vetítés után még egy közel egyórás beszélgetésben vettek részt amely több témát is felölet, de az alapja a film elkészülésének motívumai volt.

A másik nagyszabású rendezvény dr. Molnár Imre szociológus, történész, diplomata vetített képes előadása volt "Esterházy János felvidéki mártír politikus életműve az irodalom szemszögéből" címmel. A történész elragadtatással beszélt a vértanúról, akinek boldoggá avatási procedúrája elindult, mégpedig a lengyel egyház kezdeményezésére. Nincs tehát mit csodálkozni azon, hogy az előadáson részt vettek a dunaújvárosi lengyel kisebbségi önkormányzat képviselői, és a végén külön köszönetet mondtak az előadónak, a résztvevőknek és a szervezőknek. Az est különlegessége volt, hogy részletek hangzottak el Pásztor Bertalan dunaújvárosi drámaíró "Esterházyak az ár ellen" című drámájából ifj. Pálfalvi János és Gasparik Gábor megkapó erejű előadásában. Ebben Kollárné Jánoki Anna is közreműködött. Az eseményen részt vett az elképesztő szellemi frissességnek örvendő 93 éves szerző is, akivel az est végén egy beszélgetés zajlott.