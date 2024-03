Ahogyan ezt tőle megszokhattuk, hangsúlyt fektet a ráhangolódásra is, már 16.30-tól látványos videók és kellemes zene várja majd az érkezőket. Kiindulásként arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi a költészet, majd arra, hogy mi a zene, hogy a címben meghirdetett fogalmakat a helyére tegye. A válaszadásban költők filozófusok segítségét hívja, de a költészet és zene egységének bizonyításához már olyan nagy zeneszerzők illusztrációit is felvonultatja, mint Schubert, vagy Beethoven. Ez utóbbi műveit alapos elemzésnek is aláveti és az életrajzi összefüggéseket is kibontja majd.

Az előadás második felének főszereplője is német zeneszerző, Ludwig van Beethoven, egészen pontosabban a szerző 1807-ben írt kompozíciója, a Coriolan-nyitány (op. 62), amit Heinrich Joseph von Collin 1804-es Coriolan című tragédiájához írt, és amit 1807 márciusában mutatták be egy zártkörű koncerten Joseph Franz von Lobkowitz otthonában. A darab véleménye szerint mérföldkő a zene történetében, önállósult, s azóta, immár 200 éve rendszeresen elhangzik a világ hangversenytermeiben. Egy emberi sors történetét mutatja be a zene nyelvén, lélekdráma 8 percben. A zenerajongó a jobb megértés érdekében elemeire szedi a darabot, különtaglalja a bevezetést, az expozíciót – külön annak két témáját –, a nyitány fő témáját, a reexpozíciót, valamint a mű lezárását, a Coda-t is, miután kifejtette az irodalmi vonatkozásokat és képbe helyezte a hallgatót, ki is volt Coriolanus. Természetesen mindenhez több zenei, illetve mozgóképes illusztrációt is fűz majd. Az előadás végén a Tabernákulum Kórus, a Templom téri Zenekar és az Egyesült Államok Légierő Tartalékos Zenekarának előadásában meghallgatják a Joy to the World című darabot és ha még marad idő és energia rá, akkor Mozart Kis éji zene című népszerű kompozícióját.