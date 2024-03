Persze nem teljesen előzmények nélkül való ez a történés, a dunaújvárosi születésű énekes-dalszerző, Szekeres András Az ősz című lírai dala bekerült a tavalyi széria, A Dal 2023 fináléjába, egészen az első négy közé röpítette a szerzemény, ám a döntés nem csak a szakemberek kezében volt, a nézők a legtöbb szavazattal mást hoztak ki győztesként.

Talán igazságtalannak érezte, hogy végül ő aratta le a babérokat, hiszen már akkor is zenésztársai kísérték a felvételek során, így idén már a zenekar közösen indult el a megmérettetésen, A Dal 2024 negyedik válogató adásában a Junkies zenekar Királyi többes című szerzeményükkel az elődöntőbe jutott.

Fotó: Junkies belső kör

Ezúttal Szekeres András énekes mellett Gravel Shores (Czakó Dániel) és Barbaró Attila állt színpadra, ám a Junkies dobosa, Keresztes Viktor gerincproblémái miatt nem tudott részt venni a fellépésen, ezért kikölcsönözték a Zorall dobosát, így a felvételen Csobán Bence ült a bőrök mögött.

Továbbjutásuk nem várt következményekkel is járt, ugyanis az elődöntő felvételei ütköznek a zenekar már lekötött koncertjeinek időpontjával. Emiatt a mezőkövesdi koncertjük április 12-re kerül át, a dunaszerdahelyi koncertet pedig május 31-én tartják majd meg. Ez utóbbinak egy kísérőrendezvénye lett volna, illetve lesz is az „Osztálykirándulás” is, amikor is az erre jelentkező rajongók a zenekarral együtt utaznak majd a koncertre, így értelemszerűen az ő jegyeik is erre az időpontra lesznek érvényesek. Mindemelett a buszos kirándulás résztvevőinek még külön egy egyelőre meg nem nevezett budapesti zártkörű koncert/felvétel látogatására is elsőbbséget biztosítanak a zenekar tagjai.

A közmédia show műsorában a ballada, a blues, a folk, a dzsessz, a népzene, a punk, a rock, a rockabilly, a szving, valamint a világzene is képviselteti magát. A válogatóból továbbjutott előadókat daluk átdolgozásában a hazai könnyűzene ismert és elismert zenészei segítik majd, hiszen az az eredetitől merőben eltérő hangzásban mutatkozik be az élő show-ban.

Az első elődöntőben Bradics Jácint Miért félnék álmodni című dala rockként, a Here We Are Együtt egyedül című produkciója balladaként, a Jazztelen Kezeket fel című dala folk változatban hangzik el. A Junkies Királyi többes című produkciója szving, Kocsis Tibor Egy életen át című dala rockabilly stílusban tér vissza. László Evelin Legényes című dala rockköntösben, a Liana A háztetők felett című produkciója bluesként, a Magidom Esendő halandó című dala világzeneként bizonyíthat majd. A Quack Sosem elég című dala punk verzióban, a Sugarloaf Nászindulója népzeneként versenyez a döntőbe jutásért.

Fotó: Aczauner Virgínia

Az első és a második elődöntőből öt-öt produkció folytathatja a versenyt: a zsűripontszámok alapján négy, a közönségszavazatokkal egy dal juthat tovább. A döntőben a versenydalok a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében hangoznak el. A dalválasztó tétje minden eddiginél nagyobb. A győztes dal előadója lemezkészítési lehetőséget nyer a berlini Hansa Studios-ban. Korábban olyan világsztárok rögzítették itt albumaikat, mint a U2, az R.E.M., a Depeche Mode vagy Iggy Pop.

A Dal 2024 első elődöntője március 9-én, szombaton 19 óra 35 perctől látható a Dunán, ismétlés vasárnap a Duna World csatornán pedig 10 óra 30 perctől.