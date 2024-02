A Kortárs Művészeti Intézetben kétévente rendezik meg a Dunaújvároshoz kötődő képző- és iparművészek tárlatát. A kiállításra azokat a profi művészeket hívják meg, akik tagjai valamely országos szakmai szervezetnek, vagy az Újpart Egyesület tagjai, illetve nappali tagozatos hallgatói valamelyik képzőművészeti vagy iparművészeti egyetemnek. Mindezt miért? Azért, mert a Kortárs Művészeti Intézet továbbra is fontos feladatának tartja, hogy a helyi kötődésű művészeknek folyamatos jelenlétet biztosítson a nyilvánosságban. Hagyományosnak mondható, hogy a város önkormányzata erre az alkalomra díjat ajánl fel, azt pedig, hogy ki kapja ezt meg - mint mindig - egy háromtagú szakmai zsűri tesz javaslatot.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A kiállító művészek névsora is igencsak impozáns: Baráth Adél, Csiki Emese, Csikós Árpád, Csóka László, Endrődy Orsolya, Éri Jenő, Farkas Éva Mária, Fekti Balázs, Füredi Tamás, Horváth Helga, ifj. Koffán Károly, Ihász János, Jobbágy Bernadett, Kaszás Tamás, Kelemen Marián Éva, Keserue Zsolt, Kiss Anna, Kurucz Zsófia, Lipics Vilmos, Martinkó Márk, Melkovics Tamás, Móder Rezső, Nemes Ferenc, Palotás József, Páhi Péter, Páhi-Fekete Noémi, Pinke Csaba, Pók Tímea, Rácz Attila Cicero, Rohonczi István, Sárvári Regina, Simon Tamás, Szabóné Zsedrovits Enikő, Szundi Gábor, Tábori Csaba, Vachter János, Várnai Ágnes, Várnai Gyula.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az intézmény ajánlójában a következő olvasható: „Dunaújváros arculatát markánsan meghatározza a vizuális kultúra: az egyedülálló szocreál építészeti, képző- és iparművészeti emlékek, a sok-sok kortárs köztéri alkotás, a Duna-parton található különleges, a Nemzetközi Acélszobrász Alkotótelep és Szimpozionon született műveket felvonultató Szoborpark és természetesen a Kortárs Művészeti Intézet időszaki kiállításai. De ugyanilyen meghatározó az itt élő, vagy ma is a városhoz kötődő, számarányában is jelentős képző- és iparművészek tevékenysége – többek között ez az, ami évtizedek óta jelentős szerepet kap a kortárs vizuális művészet népszerűsítésében, a város és a kistérség kulturális életének alakításában.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

E dunaújvárosi képző- és iparművészek életében különös jelentőséggel bír az a kétévente megrendezésre kerülő seregszemle, melyen együtt mutathatják be legfrissebb alkotásaikat, tájékoztathatják a vizuális kultúra iránt érdeklődőket arról, hogy hol áll ma az országosan is elismert „dunaújvárosi művészet” – milyen irányt vett az elmúlt két évben a már „befutott” alkotók munkássága, és kik az újonnan érkező, feltörekvő generáció tagjai. De ezek a tárlatok nem csak a kiállítók, a szűkebb értelemben vett szakmában tevékenykedők és a kortárs művészet rajongói számára szolgálhatnak fontos információkkal, hanem minden, a település iránt elkötelezett polgár részére is, hiszen nincs más, ami ennyire átfogó képet nyújtana Dunaújváros művészetvilágának aktuális helyzetéről, a fentebb említett arculat folyamatban lévő és várható változásairól.”

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A péntek esti megnyitó ceremónián köszöntőt mond, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának díját átadja Pintér Tamás polgármester. A megnyitóbeszédet Gyurkity Kata a Kálvin János Református Gimnázium és Általános Iskola igazgatója mondja.

Az eseményre a belépés díjtalan.