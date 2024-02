Még 2019-ben mutatták be az előző, „Csak a bolondok boldogok” című drámáját, amit négy alkalommal adták elő eddig nemcsak Pakson, hanem Dunaföldváron és Budapesten is. A legújabb művét, az Utolsó kívánság címűt szinte az Antré Színtársulat számára írta. „Ez az egyfelvonásos dráma egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató, az utolsó másodpercig feszíti a húrt, miközben mindenkit döntésre biztat. Egy lélekemelő utazásra hívja a nézőket, ahol garantáltan magukra ismernek, miközben feltehetik a legfontosabb kérdést: mi teszi az embert boldoggá?... Olivia fiatal, gyönyörű, de nem emlékszik semmire. Egy sötét és ijesztő helyen ébred, ahol egy Marcus nevű férfival és egy rejtélyes kinccsel találja szembe magát. Marcus mindenáron cserélni akar vele, így felajánlja neki azt, amire az ember vágyik: a boldogságot. De mi tesz valakit boldoggá? Egyesek úgy hiszik, hogy a szerelem, mások inkább a pénzre esküdnek, miközben sokan csak a tökéletes egészségre vágynak. Olivia mindent megkap, miközben semmit sem kap. Próbálkozik, de semmi sem teszi boldoggá. Az idő pedig lassan elfogy, és neki meg kell hoznia egy súlyos döntést.” Az előadást rendezi és a főszerepet játssza: Szakter Viktória .



Tanács Diána Dunaújvárosban született és nőtt fel (szülei a mai napig Dunaújvárosban élnek), majd fiatalon Spanyolországban ment férjhez és azóta is ott él, dolgozik mint író, de kisebb-nagyobb időközönként hazalátogat, így most is, amikor jelen lesz a bemutatón.