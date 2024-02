Az Accept és a judas priest után újabb zenekarokat jelentettek be a Rockmaraton 2024. fesztivál fellépőiként.

A Rockmaraton 2024. fellépői között a Caliban.

Forrás: Rockmaraton Dunaújváros 2024

Rockmaraton 2024. - Caliban

A klasszikus európai metalcore egyik nagykövete érkezik az idei, jubileumi Rockmaratonra. Az 1998-ban debütáló német Caliban elhozza a kétezres évek eleji metalcore minden báját. Az évek során több tagcsere és stíluskeresés jellemzte a zenekart, de szinte az összes lemezük maradandót nyomot hagyott hátra. Stílusbéli alkalmazkodóképességük lehetővé tette, hogy a mai napig aktív, és sikeres zenekar legyen a nemzetközi színtéren, függetlenül a metalcore scéna hullámvölgyeitől és átalakulásától. Valódi kuriózumnak számítanak a porondon, hiszen azon ritka zenekarok közé tartozik, akiknek sikerült megőrizni a ma már nosztalgikusnak ható hangzásvilágot a metalcore hőskorából. Dalaik a jól bejáratott formulából merítenek: többnyire pörgős, döngölős dobtémák, tengermély breakdown-ok, dallamos gitárfutamok és a stílusra jellemző hörgés és tiszta ének váltakozása. A német precizitás jól tettenérhető a legfrissebb, 2022-ben megjelent albumukon, a Dystopia-n is, ami egy igazi időkapszula azokba az időkbe, amikor még a MySpace volt a zenekarok gyűjtőhelye, és ennek az időszaknak a legszebb pillanatait fogják nekünk felidézni a Rockmaratonos koncertjükön.

Rockmaraton 2024. - Carcass

Az Angliából származó,liverpooli Carcass az ősklasszikus grindcore zene legendás. zenekara már az 1988-ban megjelent debüt, a Reek Of Putrefaction megjelenésekor kivívta magának a nagyfokú figyelmet. Akkoriban teljesen egyedülállónak és egyben szokatlannak számított ez - kőkemény ütemek, zajos, kaotikába hajló grind témák, tuka-tukák és az állatias vokálok. Az orvosi és anatómia szakkönyvekből vett szövegek és az ikonikus – többször cenzúrázott kollázslemezborítók – tették igazán naggyá és egyben eredetivé a Carcass legénységét. A Symphonies Of Sickness és az örökzöldnek számító Necroticism – Descanting the Insalubrious még folytatták ezt a hagyományt, de a melodikusabb jegyeket felvonultató Heartwork idejére érezhetően kinőtte magát a zenekar. Némileg változott a formula: a kezdeti időkben finoman megbújó gitárharmóniák, dallamok, itt kezdtek jobban kidomborodni és megmutatkozni. Az évek során grindcore és death metal színtéren tevékenykedő csapatok százaira voltak óriási hatással, és máig úttörőnek számítanak az extrém zenék világában. A stílus elkötelezett híveinek pedig tessék bevésni a naptárba a július második hetét, ugyanis a Carcass a Rockmaraton színpadát is miszlikbe fogja aprítani!

Rockmaraton 2024. - Dynazty

Lassan természetesnek vehetjük, hogy a svéd metál banda minden évben tiszteltét teszi kis hazánkban. A tavalyi Barba Negrás koncertjük után idén a Szalky-szigeten találkozhattunk a Dynazty-vel. A zenekar az elmúlt években már a Powerwolf, a Kissin' Dynamite és a Sabaton kíséretében is járt nálunk, eleinte előzenekarként, de az utóbbi időkben nem egyszer már headlinerként is. Ennek köszönhetően elég komoly hazai rajongótábort sikerült felépíteniük. A zenekar legutóbbi nagylemeze 2022-ben látott napvilágot Final Advent címmel ami 80-as évek hardrock stílusát egyesíti a modern melodikus metál zenével egy egészen egyedi stílust adva a zenekarnak. Az énekes Nils Molin akit az Amaranthe zenekarból is ismerhettek, ha kell a csillagokat is leénekli nekünk, és a dallamos power / heavy metál zenéjük az egészen fiatalok rajongókat is meg tudják fogni, a koncertjeiken sokszor látni a színpad előtt fülvédős, 8 - 10 éves kissrácokat, apuka nyakában metálvillát mutatva tombolni, miközben jóképű rocksztárok lévén rengeteg hölgy rajongó telefonjának háttérképeként is szerepelnek.

Rockmaraton 2024. - Unearth

Az 1998-ban, Boston-ban alakult Unearth a metalcore emblematikus zenekara, 8 nagylemezzel a zsebükben, a stílus egyik legjelentősebb meghatározó alakja. generációkat kötöttek össze muzsikájukkal és őszinte hozzáállásukkal. Ott voltak a műfaj kialakulásának a kezdeteinél, amikor komolyabban begyűrűzött a metalcore hullám és mindig igyekeztek a fémesebb és dallamosabb oldalát megfogni a műfajnak, aminek köszönhetően létrehozták az egyedi Unearth-ös stílust, ami a mai napig jelen van zenéjükben. Így születtek olyan már – már slágernek titulálható számok, mint például a Giles, Black Hearts Now Reign, The Great Dividers, az Endless vagy a Zombie Autopilot. Legutóbbi albumuk, a tavaly megjelent The Wretched; The Ruinous a nagysikerű klasszikus lemezeik hangulatát idézték fel, de minden bizonnyal az új dalok mellett az egész életművük keresztmetszetéből kapunk némi ízelítőt a Rockmaraton fesztiválon!